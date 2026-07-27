¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

Durante Fiestas Patrias 2026, las principales cadenas de supermercados en Perú mantienen sus horarios de atención habituales | Foto: Difusión/Composición LR

Durante Fiestas Patrias 2026, las principales cadenas de supermercados en Perú mantienen sus horarios de atención habituales | Foto: Difusión/Composición LR

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Durante los feriados por Fiestas Patrias 2026, muchas personas aprovechan para realizar compras de último momento o abastecerse para las reuniones familiares. Por ello, surge la duda sobre cuál será el horario de atención de los principales supermercados del país durante el 28 y 29 de julio.

Hasta el momento, la mayoría de cadenas no ha informado cambios en sus horarios de atención para estas fechas. En ese contexto, se toman como referencia los horarios habituales de funcionamiento.

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Horarios de Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados por Fiestas Patrias

Metro: de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

de Plaza Vea: habitualmente de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

habitualmente de Tottus: habitualmente de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

habitualmente de Wong: habitualmente de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

habitualmente de Vivanda: generalmente de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. , aunque algunas sedes extienden su atención hasta las 11:00 p. m.

generalmente de , aunque algunas sedes extienden su atención hasta las Mass: habitualmente de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

habitualmente de Tambo: algunas tiendas atienden las 24 horas, mientras que otras suelen operar de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. o de 9:00 a. m. a 10:45 p. m., según la sede.

Cabe resaltar que ninguna de las cadenas anunció cambios en sus horarios habituales de atención durante los feriados del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias.

¿Podrían cambiar los horarios durante el 28 y 29 de julio?

Por ahora, las cadenas de supermercados no han comunicado variaciones en sus horarios por Fiestas Patrias. En caso de que alguna empresa anuncie modificaciones para determinados locales o ciudades, la información será difundida a través de sus canales oficiales.

Asimismo, es importante tener en cuenta que algunos establecimientos pueden manejar horarios distintos según su ubicación o formato de tienda. Por ello, si planeas realizar compras durante el feriado, es recomendable verificar previamente el horario del local al que deseas acudir.