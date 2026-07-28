Oposición muestra fotografías de los fallecidos en protestas sociales y se retira antes del mensaje de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori reaccionó así a la protesta de la oposición. Foto: captura de pantalla

Keiko Fujimori reaccionó así a la protesta de la oposición. Foto: captura de pantalla

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La oposición parlamentaria mostró las fotografías de los fallecidos durante la represión policial en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, momentos previos al primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori. Algunos de ellos se retiraron del hemiciclo como acto de protesta.

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