Viajeros frecuentes revelan cómo un simple truco con aluminio ayuda a proteger los pasaportes en los aeropuertos
Sin embargo, el uso de estos chips ha generado preocupaciones sobre la privacidad, ya que su señal puede ser detectada por dispositivos externos, por lo que cada vez más personas buscan métodos de protección.
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Los pasaportes modernos incorporan tecnologías digitales diseñadas para agilizar los controles migratorios y reforzar la seguridad internacional. Entre los sistemas más utilizados se encuentra el chip RFID, una herramienta que permite almacenar información personal y biométrica del viajero para facilitar la identificación en aeropuertos y puestos fronterizos.
Aunque esta tecnología ayuda a reducir falsificaciones y acelera los procesos de verificación, también despertó preocupaciones relacionadas con la privacidad. Algunos viajeros frecuentes y especialistas en seguridad digital advierten que las señales emitidas por estos chips podrían ser detectadas mediante dispositivos externos, motivo por el que cada vez más personas buscan métodos simples para proteger sus datos personales durante los viajes.
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Papel de aluminio como barrera física: la forma sencilla de bloquear lecturas no autorizadas
Algunos viajeros comenzaron a utilizar una técnica casera que funciona como barrera frente a señales electromagnéticas emitidas por los chips RFID del pasaporte. El objetivo es reducir la posibilidad de lecturas remotas no autorizadas cuando el documento permanece guardado.
- El papel aluminio actúa de manera similar a una 'jaula de Faraday', bloqueando o debilitando señales de radiofrecuencia.
- Ayuda a impedir que dispositivos externos detecten la información del chip RFID a distancia.
- Se utiliza envolviendo parcial o totalmente el pasaporte cuando no está en uso.
- Es una medida sencilla, económica y fácil de aplicar durante viajes internacionales.
- Algunos expertos consideran que puede ofrecer una capa adicional de privacidad en aeropuertos y estaciones.
Otras medidas clave para mantener el pasaporte seguro y preservar la privacidad al viajar
Además del uso de barreras físicas, especialistas recomiendan adoptar hábitos básicos para proteger la información personal contenida en el pasaporte.
- Guardar el documento en fundas protectoras especiales para RFID.
- Evitar dejar el pasaporte expuesto en lugares públicos o compartidos.
- Mantener el documento siempre bajo supervisión durante traslados y controles.
- No publicar fotografías completas del pasaporte en redes sociales.
- Revisar periódicamente el estado físico del documento y su cubierta protectora.
- Utilizar bolsos o compartimentos internos con cierre seguro durante los viajes.