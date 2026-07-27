Ruth Luque sobre el voto viciado: "Acordamos alertar si identificábamos una cédula marcada"

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Tras identificar que en la primera votación de la Mesa Directiva al Senado hubo un voto viciado, la alianza de oposición estableció revisar las cédulas que les entregarían en la segunda votación para garantizar que ninguna de ellas estuviera marcada, relató la senadora Ruth Luque en entrevista en el programa 'Que no se te olvide' de La República.

"Luego del primer hecho, en el que se muestra la cédula con una marca al costado, mientras se generaba el siguiente proceso, dialogamos. Dijimos "Cada persona que reciba su cédula, verifique que no esté manchada"”, recordó Luque.

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Resaltó que ella, personalmente, lo reiteró varias veces y que se aseguraron de que lo supieran todas las bancadas de la coalición de oposición, conformada por Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno.

“Nos aseguramos que lo sepan todos. Que si identificaban una cédula mal, lo digamos", dijo.

Debido a que el voto viciado se volvió a repetir en la segunda votación, comentó que ello sí genera desconfianza, pero no significa una ruptura en la alianza.

“Lo que ha sucedido tiene que ver con muchos factores. Hay una desconfianza que se genera, pero nuestra prioridad es seguir dialogando y construir acuerdos en temas claves que competen a la ciudadanía”, anotó.

Uno de esos puntos en común es la modificación de las resoluciones legislativas del Senado y Diputados. “Bajo estas normas, tú apruebas diputados, sube al Senado. La primera votación no alcanza el exigido. En caso de empate, se dirime. Al dirimir podemos estar en un escenario que todo queda en manos de una persona. Por eso el fujimorismo se concentró tanto en tener el Senado”, explicó.

Resaltó que más allá de las especulaciones van a priorizar actuar con responsabilidad y transparencia de cara a la ciudadanía.

Vásquez, por su parte, consideró que las “viejas prácticas fujimontesinistas están vivas y van a operar”. “El último martes fue clarísimo y grosero. Además ellos tenían plan 1, 2 y 3. Cuando se pide la palabra al inicio, no se nos quiere dar. Adelante de nosotros tenías a un Rospigliosi riéndose sin darnos la palabra sabiendo que no podíamos sacar esto al exterior”, recordó, enfatizando que ellos podían pedir una cuestión de orden en cualquier momento.

“No nos dieron la palabra”

Por otro lado, Luque y Mirtha Vásquez contaron que pidieron la palabra antes de iniciar la votación y no se les dio.

“Yo pedí el uso de la palabra de manera excepcional para consultar qué iba a pasar si había un empate. Nunca me la dieron. Reclamamos y no nos dieron la palabra. Ellos siguieron su proceso”, indicó Luque.

A esto se le sumó su reclamo por la ausencia de la prensa. “Los tuvieron aislados. Los enfoques que la prensa hubiera podido brindar se perdieron”, lamentó.