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Resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

La transmisión del evento de La Tinka está progrmada para las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República.
La transmisión del evento de La Tinka está progrmada para las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 26 de julio, con un pozo acumulado de S/21.009.976. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultado de La Tinka de HOY, domingo 26 de julio

19:27
26/7/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

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