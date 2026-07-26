Resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La transmisión del evento de La Tinka está progrmada para las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

La transmisión del evento de La Tinka está progrmada para las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 26 de julio, con un pozo acumulado de S/21.009.976. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.