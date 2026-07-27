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¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se llevará a cabo el 29 de julio en Lima, celebrando el 205.º aniversario de la Independencia del Perú con diversas delegaciones y un gran despliegue de seguridad.

Todo lo que debes saber sobre este evento por Fiestas Patrias en Perú
Todo lo que debes saber sobre este evento por Fiestas Patrias en Perú | Foto: composición LR
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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará este miércoles 29 de julio como parte de las actividades por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. El tradicional desfile reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, veteranos de guerra, invitados especiales y representantes de diversas instituciones en la avenida Brasil, donde se espera la presencia de miles de asistentes.

El desarrollo de esta actividad implicará un importante despliegue de seguridad y movilidad en Lima por Fiestas Patrias. Por ello, las autoridades anunciaron el cierre temporal de la avenida Brasil y otras vías cercanas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, además de un plan de desvíos para conductores y usuarios del transporte público.

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¿A qué hora comenzará la Gran Parada Militar 2026?

Según el programa oficial al que accedió La República, las actividades protocolares iniciarán desde las 10.00 a. m. con los honores correspondientes a la presidenta de la República. Luego se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, antes del inicio del desfile militar.

HoraActividad
10:00 a.m.Honores a la Sra. Presidente de la República
10:05 a.m.Izamiento del Pabellón Nacional
10:10 a.m.Himno Nacional del Perú
10:15 a.m.Desfile militar
01:00 p.m.Honores de despecidad a la Sra. Presidente de la República

La ceremonia contará con un despliegue logístico liderado por el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

¿Qué instituciones participarán en la Parada Militar?

La edición 2026 de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar estará integrada por 11 agrupamientos que recorrerán la avenida Brasil. Entre ellos participarán representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y delegaciones invitadas.

El desfile también incluirá la presencia de veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, además de los agrupamientos Hipomóvil y Motorizado. A ellos se sumarán los bloques La fuerza de ser peruanos y Expresiones Culturales, que mostrarán la diversidad y tradiciones del país.

La jornada culminará con el tradicional sobrevuelo del agrupamiento aéreo, como parte del homenaje por el aniversario de la independencia nacional.

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¿Qué calles estarán cerradas por la Gran Parada Militar?

Para garantizar el desarrollo del desfile, se aplicará un cierre total de la avenida Brasil y de las vías aledañas en Jesús María y Pueblo Libre. Las restricciones comprenderán las zonas cercanas al Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar previsiones y utilizar rutas alternas durante la jornada. Entre las vías sugeridas figuran las avenidas:

  • Sucre
  • Tingo María
  • Salaverry
  • General Vivanco
  • Venezuela
  • Arica
  • Alfonso Ugarte
  • Guzmán Blanco

El Ministerio de Defensa pidió a la población planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones del personal encargado del control vehicular para facilitar el desarrollo de las actividades por Fiestas Patrias.

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