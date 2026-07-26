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Cienciano - Lanús: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

Peruanos y argentinos se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la revancha por los dieciseisavos de final en la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Lanús se enfrentan en el Cusco. Foto: Liga 1/Sudamericana/composición LR
Cienciano y Lanús se enfrentan en el Cusco. Foto: Liga 1/Sudamericana/composición LR
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Cienciano se alista para buscar su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño deberá recibir a Lanús el próximo miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán su clasificación a los octavos de final del torneo. En el partido de ida, el ‘Papá’ cayó por 2-0 ante Lanús en Argentina. Algo a tener en cuenta es que en la presente edición de la Copa Sudamericana, Cienciano no sabe de derrotas jugando en el Cusco, por lo que tiene una gran chance de darle vuelta a la serie.

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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Este encuentro arrancará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (30/07)

¿En qué canal ver Cienciano vs Lanús?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la Copa Sudamericana.

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Pronósticos para el Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cienciano sobre Lanús debido a su localía.

  • Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,25), gana Lanús (3,45)
  • Betano: gana Cienciano (2,07), empate (3,50), gana Lanús (3,50)
  • Bet365: gana Cienciano (1,95), empate (3,50), gana Lanús (3,20)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,15), empate (3,53), gana Lanús (3,68)
  • Caliente: Cienciano (2,02), empate (3,60), gana Lanús (3,45)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,05), empate (3,50), gana Lanús (3,60).
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