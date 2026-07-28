HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     
Sociedad

Keiko Fujimori dedicó pocos minutos a salud y dejó sin respuesta la crisis del sistema, advierte el CMP

Pese a las metas planteadas, el decano del CMP advirtió que se necesitan estrategias concretas y recursos humanos adecuados para garantizar el funcionamiento efectivo de los hospitales y lograr resultados positivos en salud pública.

La presidenta Keiko Fujimori presentó metas para combatir la anemia, desnutrición infantil y embarazo adolescente, pero el Colegio Médico del Perú señala la falta de una reforma integral en salud.
La presidenta Keiko Fujimori presentó metas para combatir la anemia, desnutrición infantil y embarazo adolescente, pero el Colegio Médico del Perú señala la falta de una reforma integral en salud. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Aunque la presidenta Keiko Fujimori planteó metas para reducir la anemia, la desnutrición infantil y el embarazo adolescente, el Colegio Médico del Perú (CMP) consideró que su primer mensaje a la Nación dejó pendiente el principal desafío del sector: una reforma integral del sistema de salud.

El decano nacional del CMP, Pedro Riega, sostuvo que el discurso identificó algunos problemas, pero no explicó cómo serán resueltos. Recordó que antes del inicio del nuevo Gobierno el gremio entregó a la presidenta y a su equipo un plan técnico para fortalecer el sistema de salud durante el periodo 2026-2031.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Saludamos que la presidenta haya colocado como eje de su gestión la meritocracia, la capacidad técnica, la gestión por resultados y el cierre de brechas. Sin embargo, nos preocupa que el mensaje no haya desarrollado una propuesta integral para transformar el sistema de salud", afirmó.

Riega señaló que el documento elaborado por el Colegio Médico fue entregado no solo al Ejecutivo, sino también a las bancadas del nuevo Congreso bicameral, con el objetivo de impulsar una reforma basada en criterios técnicos.

PUEDES VER: Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

lr.pe

Hospitales paralizados y falta de especialistas

Durante su discurso, la mandataria anunció que el Gobierno impulsará la ampliación de la infraestructura sanitaria. Para el decano del CMP, destrabar las obras paralizadas es una medida necesaria, aunque insuficiente.

Explicó que actualmente existen más de 80 obras hospitalarias de gran envergadura paralizadas, muchas de ellas bajo responsabilidad de gobiernos regionales que carecen de capacidad técnica para culminarlas.

"Es una buena noticia que se haya planteado una intervención desde el Gobierno central para resolver estos problemas, pero eso no es suficiente", indicó.

El especialista advirtió que, además de terminar los hospitales inconclusos, el país necesita una política de recursos humanos que garantice médicos especialistas en las regiones con mayores brechas de atención.

"Se necesita mucho más que construir infraestructura. Se requiere una política de recursos humanos para que esos hospitales puedan funcionar a cabalidad", sostuvo.

Según explicó, durante las últimas dos décadas la creación de plazas para profesionales de la salud ha sido restrictiva, lo que ha provocado que muchos médicos altamente capacitados migren al extranjero por falta de oportunidades laborales estables.

PUEDES VER: Keiko Fujimori promete reducir la anemia infantil a la mitad, pero omite cómo financiará la meta

lr.pe

Anemia, embarazo adolescente y metas del Gobierno

Riega destacó que la presidenta haya incluido entre sus prioridades la reducción de la anemia, la desnutrición infantil y el embarazo adolescente. Sin embargo, consideró que las metas deberán ir acompañadas de estrategias concretas.

Sobre el anuncio de un programa multisectorial para prevenir el embarazo adolescente, señaló que las medidas deberán ser desarrolladas técnicamente por el nuevo Ministerio de Salud.

"Las estrategias deben ser técnicas y detalladas. Eso no ha sido desarrollado claramente en este mensaje. Quien lidere el sector tendrá la responsabilidad de aterrizar estas políticas y convertirlas en resultados", manifestó.

Asimismo, indicó que el propio discurso presidencial elevó el nivel de exigencia para el sector salud al poner énfasis en la meritocracia, la gestión por resultados y la rendición de cuentas.

Piden acciones inmediatas

El decano reiteró que el Colegio Médico espera que el Gobierno tome en consideración la propuesta técnica presentada antes del cambio de mando y que las medidas anunciadas se traduzcan en decisiones concretas.

"La presidenta ha hecho una apuesta exigente para el sector salud. Esa apuesta requerirá demostrar rápidamente capacidad técnica, liderazgo y resultados. El éxito del Gobierno en salud será el éxito de millones de peruanos", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

LEER MÁS
Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/1.300 en su mensaje a la Nación

Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/1.300 en su mensaje a la Nación

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: confirman las calles que permanecerán cerradas en el Centro de Lima este 28 y 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: confirman las calles que permanecerán cerradas en el Centro de Lima este 28 y 29 de julio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rutas A y C del Metropolitano suspende su recorrido por presencia de manifestantes en el Centro de Lima

Rutas A y C del Metropolitano suspende su recorrido por presencia de manifestantes en el Centro de Lima

LEER MÁS
Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

LEER MÁS
Suspenden búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán por riesgo de avalanchas

Suspenden búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán por riesgo de avalanchas

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

LEER MÁS
Keiko Fujimori promete reducir la anemia infantil a la mitad, pero omite cómo financiará la meta

Keiko Fujimori promete reducir la anemia infantil a la mitad, pero omite cómo financiará la meta

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025