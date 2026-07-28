La presidenta Keiko Fujimori presentó metas para combatir la anemia, desnutrición infantil y embarazo adolescente, pero el Colegio Médico del Perú señala la falta de una reforma integral en salud. | composición LR

La presidenta Keiko Fujimori presentó metas para combatir la anemia, desnutrición infantil y embarazo adolescente, pero el Colegio Médico del Perú señala la falta de una reforma integral en salud. | composición LR

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Aunque la presidenta Keiko Fujimori planteó metas para reducir la anemia, la desnutrición infantil y el embarazo adolescente, el Colegio Médico del Perú (CMP) consideró que su primer mensaje a la Nación dejó pendiente el principal desafío del sector: una reforma integral del sistema de salud.

El decano nacional del CMP, Pedro Riega, sostuvo que el discurso identificó algunos problemas, pero no explicó cómo serán resueltos. Recordó que antes del inicio del nuevo Gobierno el gremio entregó a la presidenta y a su equipo un plan técnico para fortalecer el sistema de salud durante el periodo 2026-2031.

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"Saludamos que la presidenta haya colocado como eje de su gestión la meritocracia, la capacidad técnica, la gestión por resultados y el cierre de brechas. Sin embargo, nos preocupa que el mensaje no haya desarrollado una propuesta integral para transformar el sistema de salud", afirmó.

Riega señaló que el documento elaborado por el Colegio Médico fue entregado no solo al Ejecutivo, sino también a las bancadas del nuevo Congreso bicameral, con el objetivo de impulsar una reforma basada en criterios técnicos.

Hospitales paralizados y falta de especialistas

Durante su discurso, la mandataria anunció que el Gobierno impulsará la ampliación de la infraestructura sanitaria. Para el decano del CMP, destrabar las obras paralizadas es una medida necesaria, aunque insuficiente.

Explicó que actualmente existen más de 80 obras hospitalarias de gran envergadura paralizadas, muchas de ellas bajo responsabilidad de gobiernos regionales que carecen de capacidad técnica para culminarlas.

"Es una buena noticia que se haya planteado una intervención desde el Gobierno central para resolver estos problemas, pero eso no es suficiente", indicó.

El especialista advirtió que, además de terminar los hospitales inconclusos, el país necesita una política de recursos humanos que garantice médicos especialistas en las regiones con mayores brechas de atención.

"Se necesita mucho más que construir infraestructura. Se requiere una política de recursos humanos para que esos hospitales puedan funcionar a cabalidad", sostuvo.

Según explicó, durante las últimas dos décadas la creación de plazas para profesionales de la salud ha sido restrictiva, lo que ha provocado que muchos médicos altamente capacitados migren al extranjero por falta de oportunidades laborales estables.

Anemia, embarazo adolescente y metas del Gobierno

Riega destacó que la presidenta haya incluido entre sus prioridades la reducción de la anemia, la desnutrición infantil y el embarazo adolescente. Sin embargo, consideró que las metas deberán ir acompañadas de estrategias concretas.

Sobre el anuncio de un programa multisectorial para prevenir el embarazo adolescente, señaló que las medidas deberán ser desarrolladas técnicamente por el nuevo Ministerio de Salud.

"Las estrategias deben ser técnicas y detalladas. Eso no ha sido desarrollado claramente en este mensaje. Quien lidere el sector tendrá la responsabilidad de aterrizar estas políticas y convertirlas en resultados", manifestó.

Asimismo, indicó que el propio discurso presidencial elevó el nivel de exigencia para el sector salud al poner énfasis en la meritocracia, la gestión por resultados y la rendición de cuentas.

Piden acciones inmediatas

El decano reiteró que el Colegio Médico espera que el Gobierno tome en consideración la propuesta técnica presentada antes del cambio de mando y que las medidas anunciadas se traduzcan en decisiones concretas.

"La presidenta ha hecho una apuesta exigente para el sector salud. Esa apuesta requerirá demostrar rápidamente capacidad técnica, liderazgo y resultados. El éxito del Gobierno en salud será el éxito de millones de peruanos", concluyó.