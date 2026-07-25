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Fiestas Patrias 2026: estas son las calles que cerrarán en el Centro de Lima el 28 y 29 de julio

A partir de la madrugada del 28, se restringirá el acceso en el Centro Histórico. Se habilitarán rutas alternas como la Avenida Alfonso Ugarte y la Avenida Sucre, bajo supervisión de agentes de tránsito.

La PNP implementará rutas alternas para el 28 y 29 de julio, garantizando el flujo vehicular y la seguridad durante las ceremonias oficiales. Se recomienda planificar los recorridos y usar vías alternas.
La PNP implementará rutas alternas para el 28 y 29 de julio, garantizando el flujo vehicular y la seguridad durante las ceremonias oficiales. Se recomienda planificar los recorridos y usar vías alternas. | Foto: composición LR
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Las celebraciones por Fiestas Patrias traerán cambios en el tránsito vehicular de Lima Metropolitana. La Policía Nacional del Perú (PNP) aplicará un plan de desvíos y restricciones desde la madrugada del 28 de julio en el Centro Histórico de Lima y continuará el 29 de julio en los alrededores de la avenida Brasil, donde se desarrollarán las principales ceremonias oficiales.

La medida busca facilitar el desarrollo del Te Deum, los actos protocolares y el Gran Desfile Cívico Militar, además de garantizar el desplazamiento de las unidades de emergencia. Ante este escenario, la PNP recomendó a conductores y usuarios planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las vías alternas y evitar trasladarse en vehículos particulares hacia las zonas restringidas.

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¿Qué vías alternas estarán habilitadas por los cierres del 28 y 29 de julio en Lima?

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que durante el 28 de julio se restringirá el tránsito en distintos puntos del Centro Histórico debido a las actividades oficiales programadas por el aniversario patrio. Para mantener la circulación, la institución dispuso una serie de rutas alternas que estarán bajo supervisión de agentes de tránsito y motociclistas.

Rutas alternas para el 28 de julio:

  • Avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Nicolás de Piérola.
  • Avenida Grau.
  • Jirón Huánuco.
  • Jirón La Libertad.

Para el 29 de julio, cuando se realice el Gran Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil, también se implementarán desvíos en las vías cercanas. La Policía recordó que el acceso vehicular permanecerá restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de esta avenida, con el fin de mantener libres los corredores destinados a evacuaciones y atención de emergencias.

Rutas alternas para el 29 de julio:

  • Avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Tingo María.
  • Avenida Sucre.
  • Avenida Salaverry.
  • Avenida del Ejército.
  • Avenida José Faustino Sánchez Carrión.
Con más de 10,000 efectivos en acción, la PNP garantiza la seguridad y fluidez vehicular. Se recomienda planificar recorridos y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Con más de 10,000 efectivos en acción, la PNP garantiza la seguridad y fluidez vehicular. Se recomienda planificar recorridos y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

PNP desplegará más de 10,000 efectivos para el control del tránsito y la seguridad durante Fiestas Patrias

Como parte del operativo por las celebraciones, la Policía Nacional anunció el despliegue de entre 10,000 y 13,000 efectivos en Lima Metropolitana. A este contingente se sumarán 920 policías de tránsito para el patrullaje a pie y 320 motociclistas, quienes tendrán la tarea de agilizar la circulación vehicular y atender cualquier incidencia que pueda registrarse durante las actividades.

La institución también exhortó a quienes asistirán a las ceremonias y al desfile a organizar sus desplazamientos con tiempo, respetar las indicaciones del personal policial y mantener una vigilancia constante sobre niños y adultos mayores. Asimismo, indicó que los agentes permanecerán atentos para responder ante emergencias, brindar apoyo en caso de extravío de personas y facilitar las evacuaciones médicas que pudieran ser necesarias durante las jornadas por Fiestas Patrias.

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