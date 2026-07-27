Hasta por 10 horas sin luz, este 28 y 29 de julio: revisa si tu zona está en la lista de cortes por Fiestas Patrias 2026

Horarios y zonas afectadas por cortes de luz en Lima y Callao del 28 al 30 de julio | Foto: composición LR

Horarios y zonas afectadas por cortes de luz en Lima y Callao del 28 al 30 de julio | Foto: composición LR

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Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz entre el martes 28 y el jueves 30 de julio en diversos distritos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores el servicio permanecerá suspendido hasta por 10 horas durante el feriado por Fiestas Patrias.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, los cortes afectarán a distritos como Lima Cercado, San Miguel, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Independencia y Ventanilla, además de zonas del Callao. La distribuidora recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y consultar los horarios establecidos para cada sector.

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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas

Martes 28 de julio

Lima Cercado

Zonas afectadas: Av. Venezuela 2470.

Av. Venezuela 2470. Horario de interrupción: 07.00 a. m. – 05.00 p. m.

Lima Cercado

Zonas afectadas: Jr. Antenor Orrego cdra. 22, av. Naciones Unidas cdra. 18, av. Venezuela cdras. 19 y 21, jr. Luis Beausejour cdras. 20 y 21, jr. Yauli cdra. 18.

Jr. Antenor Orrego cdra. 22, av. Naciones Unidas cdra. 18, av. Venezuela cdras. 19 y 21, jr. Luis Beausejour cdras. 20 y 21, jr. Yauli cdra. 18. Horario de interrupción: 08.30 a. m. – 06.30 p. m.

Jueves 30 de julio de 2026

Callao

Zonas afectadas: Av. 2 de Mayo cdras. 8 y 9, av. Argentina mz. A, av. Guardia Chalaca cdras. 2 y 7, jr. Antonio Miroquesada cdra. 2, jr. Lazareto cdras. 2 y 9, jr. Manco Cápac cdras. 7, 8 y 9, pasaje San Pedro cdra. 8.

Av. 2 de Mayo cdras. 8 y 9, av. Argentina mz. A, av. Guardia Chalaca cdras. 2 y 7, jr. Antonio Miroquesada cdra. 2, jr. Lazareto cdras. 2 y 9, jr. Manco Cápac cdras. 7, 8 y 9, pasaje San Pedro cdra. 8. Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 06.00 p. m.

San Miguel

Zonas afectadas: Av. Juan Bertolotto Negro cdras. 0, 2, 5, 6 y 7; av. Alfonso Ugarte cdras. 1 al 4; jr. Arica cdras. 4, 5, 7 y 8; av. Federico Gallese Taricchi cdras. 3, 5, 6, 7 y 8; jr. Gran Mariscal Ramón Castilla cdras. 1 al 4; Plaza Punkuri (edificios A al J); av. Lima cdras. 5 al 8; Plaza Pallca sector B1; jr. Sucre cdras. 1 y 2; av. Tacna cdras. 6 al 8; jr. Miguel Grau cdras. 1 al 3; calle Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3 y 5; av. Simón Bolívar cdras. 1 y 2; av. San Miguel cdras. 5 al 8; Plaza Principal cdra. 1.

Av. Juan Bertolotto Negro cdras. 0, 2, 5, 6 y 7; av. Alfonso Ugarte cdras. 1 al 4; jr. Arica cdras. 4, 5, 7 y 8; av. Federico Gallese Taricchi cdras. 3, 5, 6, 7 y 8; jr. Gran Mariscal Ramón Castilla cdras. 1 al 4; Plaza Punkuri (edificios A al J); av. Lima cdras. 5 al 8; Plaza Pallca sector B1; jr. Sucre cdras. 1 y 2; av. Tacna cdras. 6 al 8; jr. Miguel Grau cdras. 1 al 3; calle Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3 y 5; av. Simón Bolívar cdras. 1 y 2; av. San Miguel cdras. 5 al 8; Plaza Principal cdra. 1. Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 07.00 p. m.

San Miguel

Zonas afectadas: Calle Amalia Puga de Lozada cdras. 1 y 2, jr. Diego Quispe Tito Inga cdras. 1 y 2, av. Lima cdras. 9 al 11, prolongación Cuzco cdras. 8 al 10, jr. Agustín Tovar de Albertis cdra. 1, calle Juan de Betanzos cdra. 1, calle Santa Ana cdra. 9, jr. Virginia Cándamo de la Puente cdras. 1 y 2, av. Universitaria cdras. 3 al 6, calle Manuel Estacio cdra. 1, calle Mariana Echevarría de Santiago Ochoa cdras. 1 y 2, calle Carlos Pareja Paz Soldán cdras. 1 y 2, jr. La Mar cdra. 4, calle Independencia cdras. 4 al 6, calle Federico Gerdes cdra. 1, jr. Alberto Arca Parro cdra. 1, calle Laura Rodríguez Dulanto cdra. 2, urb. Pando mzs. D12, N2, O1, O2, P1, Q2, T2 y U2.

Calle Amalia Puga de Lozada cdras. 1 y 2, jr. Diego Quispe Tito Inga cdras. 1 y 2, av. Lima cdras. 9 al 11, prolongación Cuzco cdras. 8 al 10, jr. Agustín Tovar de Albertis cdra. 1, calle Juan de Betanzos cdra. 1, calle Santa Ana cdra. 9, jr. Virginia Cándamo de la Puente cdras. 1 y 2, av. Universitaria cdras. 3 al 6, calle Manuel Estacio cdra. 1, calle Mariana Echevarría de Santiago Ochoa cdras. 1 y 2, calle Carlos Pareja Paz Soldán cdras. 1 y 2, jr. La Mar cdra. 4, calle Independencia cdras. 4 al 6, calle Federico Gerdes cdra. 1, jr. Alberto Arca Parro cdra. 1, calle Laura Rodríguez Dulanto cdra. 2, urb. Pando mzs. D12, N2, O1, O2, P1, Q2, T2 y U2. Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 07.00 p. m.

San Miguel

Zonas afectadas: Mariscal Castilla cdras. 5 y 6, jr. Cuzco cdra. 7, calle Santa Ana cdra. 8.

Mariscal Castilla cdras. 5 y 6, jr. Cuzco cdra. 7, calle Santa Ana cdra. 8. Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 07.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Integración San José, sector José Olaya (mzs. A, A1, B, B1, C, D, D1, E, E2, F, G, H, I, J, M, N, O, P y P Prima); A.H. Simón Bolívar (mzs. A, B, C, D, E, F, G y H).

A.H. Integración San José, sector José Olaya (mzs. A, A1, B, B1, C, D, D1, E, E2, F, G, H, I, J, M, N, O, P y P Prima); A.H. Simón Bolívar (mzs. A, B, C, D, E, F, G y H). Horario de interrupción: 09.30 a. m. – 04.30 p. m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: Jr. Chachapoyas cdras. 3 y 4, av. Pacasmayo cdras. 32 y 33, calle Dora Mayer de Zulen cdra. 1, jr. San Martín cdras. 33 al 36, av. Amalia Puga de Lozada cdras. 32 al 34, jr. Huánuco cdras. 32 al 34, av. Lima cdras. 32 al 36, jr. Áncash cdras. 32 al 36, jr. Callao cdras. 3 y 4, jr. Iquitos cdras. 3 y 4, av. 27 de Noviembre cdras. 3 y 4, jr. Víctor Navarro del Águila cdra. 1, jr. Pasco cdra. 33, jr. Andahuaylas cdras. 3 y 4, jr. Óscar Barrenechea Raygada cdra. 1 y urb. Condevilla del Señor mzs. C3, D3, E3, F3, G4 y K3.

Jr. Chachapoyas cdras. 3 y 4, av. Pacasmayo cdras. 32 y 33, calle Dora Mayer de Zulen cdra. 1, jr. San Martín cdras. 33 al 36, av. Amalia Puga de Lozada cdras. 32 al 34, jr. Huánuco cdras. 32 al 34, av. Lima cdras. 32 al 36, jr. Áncash cdras. 32 al 36, jr. Callao cdras. 3 y 4, jr. Iquitos cdras. 3 y 4, av. 27 de Noviembre cdras. 3 y 4, jr. Víctor Navarro del Águila cdra. 1, jr. Pasco cdra. 33, jr. Andahuaylas cdras. 3 y 4, jr. Óscar Barrenechea Raygada cdra. 1 y urb. Condevilla del Señor mzs. C3, D3, E3, F3, G4 y K3. Horario de interrupción: 09.30 a. m. – 05.30 p. m.

Independencia

Zonas afectadas: A.H. San Camilo (av. Emancipación cdra. 1 y mzs. A, A1, B, C, D, F y G), pasajes Javier Heraud, Arguedas, José Martí y Micaela Bastidas, urb. Las Violetas (prolongación Las Gladiolas mz. M).

A.H. San Camilo (av. Emancipación cdra. 1 y mzs. A, A1, B, C, D, F y G), pasajes Javier Heraud, Arguedas, José Martí y Micaela Bastidas, urb. Las Violetas (prolongación Las Gladiolas mz. M). Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 06.00 p. m.

Ventanilla

Zonas afectadas: Asociación Bello Horizonte mz. C y av. La Playa mz. C.

Asociación Bello Horizonte mz. C y av. La Playa mz. C. Horario de interrupción: 09.00 a. m. – 05.00 p. m.

¿Cómo obtener una copia del recibo de luz?

Los usuarios pueden descargar una copia de su recibo de luz a través del Portal Cliente o la aplicación móvil de la empresa. Para recibirlo mensualmente por correo electrónico, deben activar la opción Recibo Digital e ingresar con su cuenta.

Desde la app, solo deben registrar su número de suministro, ingresar a Mis Facturaciones, seleccionar Ver recibo y descargar el documento. La copia física solo se entrega en los centros de atención cuando sea necesaria para algún trámite.