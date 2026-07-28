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Incendio en La Victoria: PNP detiene a hermana de la ‘China Yessenia’, presunta autora del siniestro que dejó 10 muertos

Fabiola Ureta y su pareja fueron intervenidos tras ser identificados como familiares de la mujer que habría ordenado el atentado que acabó con la vida de una decena de personas, entre ellas cinco menores de edad.

Capturan a familiares de la 'China Yessenia', presunta autora del incendio en La Victoria
Capturan a familiares de la 'China Yessenia', presunta autora del incendio en La Victoria | Composición LR / América Noticias
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A cinco días del incendio que acabó con la vida de 10 personas en un inmueble del jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos personas por su presunta vinculación en el ataque extorsivo. Se trata de la hermana y el cuñado de Yessenia Ureta Vargas, alias la 'China Yessenia', sindicada como la autora intelectual del siniestro, según las primeras diligencias.

Fabiola Ureta y su pareja Fabián fueron intervenidos por agentes policiales y trasladados a la sede de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la PNP tras ser identificados como familiares de la mujer que habría ordenado el atentado en represalia por una disputa entre mafias por el control del territorio donde operan mototaxis eléctricas del transporte informal.

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Ataque fue provocado por delincuentes y se expandió hacia vivienda en Manzanilla

Las primeras investigaciones de la PNP revelaron que el incendio se inició en los exteriores del inmueble cuando una fuente de fuego entró en contacto con materiales altamente inflamables, provocando que las llamas se propagaran rápidamente por la estructura de la vivienda y acabaran con la vida de 10 personas, entre ellas cinco adultos y cinco menores de edad.

Asimismo, en imágenes difundidas por Américas Noticias, se observa que el siniestro fue provocado por dos delincuentes que llegaron hasta la zona a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se bajó de la unidad, prendió fuego a una de las mototaxis estacionadas fuera de la casa de la urbanización Manzanilla y luego huyó junto a su cómplice. La PNP intensificó las labores para capturarlos.

Disputa por negocio informal habría motivado incendio en La Victoria

La hipótesis policial apunta a que este incendio fue ordenado luego de una pelea callejera que protagonizaron presuntos integrantes de Los Vikingos (cerro San Cosme) y Las Cachinas de Cercado (Manzanilla), que mantienen una disputa por el control de la zona donde operan mototaxis eléctricas en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y la avenida Aviación. La 'China Yessenia', presunta miembro de la primera organización, perdió la gresca y en represalia habría ordenado el ataque.

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