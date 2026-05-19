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Migraciones elimina las citas en línea para tramitar el pasaporte: esta será la nueva forma de atención

El nuevo sistema, que se está probando en Lima y Tumbes, permitirá obtener el pasaporte en un máximo de dos horas tras iniciar el trámite.

Migraciones elimina el sistema de citas en línea para tramitar pasaportes, implementando atención directa por orden de llegada en sus oficinas.
Migraciones elimina el sistema de citas en línea para tramitar pasaportes, implementando atención directa por orden de llegada en sus oficinas. | Foto: Andina
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La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la eliminación del sistema de citas en línea para el trámite de pasaportes, medida que busca implementar una atención directa por orden de llegada en sus oficinas a nivel nacional. Según informó la entidad, el objetivo es agilizar el servicio y reducir las prácticas ilegales vinculadas a tramitadores que captaban citas para luego revenderlas a los ciudadanos.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, en TV Perú, quien explicó que la institución viene realizando pruebas piloto en algunas sedes para evaluar el nuevo sistema. La entidad señaló que la atención permitirá obtener el pasaporte en un plazo máximo de dos horas una vez iniciado el trámite presencial.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema para tramitar pasaportes sin cita previa en Migraciones?

Migraciones informó que los ciudadanos ya no necesitarán separar una cita virtual para solicitar o renovar su pasaporte. Con el nuevo esquema, los usuarios podrán acudir directamente a las oficinas habilitadas y serán atendidos por orden de llegada.

El titular de la entidad indicó que actualmente se desarrollan pruebas en sedes de Lima y Tumbes para verificar la capacidad de atención antes de la implementación oficial. Además, explicó que el trámite completo deberá concluir en un tiempo máximo de dos horas desde el ingreso del ciudadano a la oficina.

Como parte de las mejoras en el servicio, Migraciones también anunció la incorporación de billeteras electrónicas, pagos digitales y sistemas POS para facilitar el pago de tasas tanto a ciudadanos peruanos como extranjeros.

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Migraciones denuncia a más de 30 empresas y personas por ofrecer citas ilegales para pasaportes

El superintendente de Migraciones señaló que el sistema de citas virtuales terminó siendo aprovechado por mafias de tramitadores que ofrecían supuestos servicios para acelerar la entrega de pasaportes a cambio de dinero.

Según precisó, al menos 30 empresas y personas continúan promocionando trámites irregulares mediante redes sociales y otras plataformas digitales. Frente a ello, la entidad dispuso acciones legales para identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas.

Migraciones recordó, además, que todos los procedimientos para obtener pasaportes se realizan únicamente de manera personal y directa en oficinas autorizadas, por lo que reiteró que no utiliza intermediarios para ningún trámite migratorio.

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