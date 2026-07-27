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¿A qué hora es el mensaje a la nación de Keiko Fujimori?

Durante su discurso, se espera que presente los principales lineamientos de su gestión para el periodo 2026-2031, incluyendo anuncios relacionados con la economía, la seguridad ciudadana

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Mensaje a la Nación | Keiko Fujimori ofrecerá este martes 28 de julio su primer Mensaje a la Nación desde el Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias y tras asumir oficialmente la presidencia del Perú.

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Durante su discurso, se espera que presente los principales lineamientos de su gestión para el periodo 2026-2031, incluyendo anuncios relacionados con la economía, la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la inversión pública, la salud y la educación.

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¿A qué hora será el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori?

El Mensaje a la Nación se realizará luego de la ceremonia de juramentación presidencial y de la toma de mando. Está programado para las 12.30 a 1.30 p. m.

¿Dónde ver el Mensaje a la Nación EN VIVO?

El discurso se desarrolla en el hemiciclo del Congreso de la República y es transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales.

Puedes verlo en la señal oficial del Congreso, TV Perú y demás medios de comunicación.

Sigue el Mensaje a la Nación EN VIVO

En esta cobertura podrás conocer, minuto a minuto, los anuncios de la presidenta Keiko Fujimori, las reacciones políticas y los detalles de su primer discurso como jefa de Estado.

Toma de mando de Keiko Fujimori: Cronograma

Keiko Fujimori llegará a las 9.00 a. m. al Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será distinguida con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

Entre las 9.30 a. m. y las 11.30 a. m. mantendrá encuentros bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la ceremonia de transmisión de mando.

Luego, a las 11.30 a. m. arribará al Palacio de Torre Tagle la Comisión de Anuncio del Congreso. De manera simultánea, comenzará el ingreso de los mandatarios y representantes de las delegaciones extranjeras al Parlamento. A las 11.45 a. m., la lideresa de Fuerza Popular partirá hacia la sede legislativa, donde se prevé que haga su ingreso al mediodía.

Tras la ceremonia de investidura y su primer mensaje a la Nación, la mandataria dejará el Congreso alrededor de las 1.35 p. m. con destino al Palacio de Gobierno.

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