¿A qué hora es la Misa Te Deum y quién la oficiará?

¿A qué hora es la Misa Te Deum y quién la oficiará?

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La tradicional Misa Te Deum del 28 de julio marcará el inicio de las actividades oficiales por las Fiestas Patrias del Perú. Como cada año, la ceremonia religiosa reunirá a las principales autoridades del Estado en la Basílica Catedral de Lima. Este 2026 será la antesala de la juramentación presidencial de Keiko Fujimori y de su primer Mensaje a la Nación.

¿A qué hora comienza la Misa Te Deum?

De acuerdo con el protocolo oficial de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Misa Te Deum está programada para iniciar a las 8.00 a. m. del lunes 28 de julio, en la Catedral de Lima. La ceremonia da apertura a la agenda oficial por el 28 de julio y antecede a las actividades protocolares del Poder Ejecutivo y el Congreso.

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¿Quién oficiará la Misa Te Deum?

La ceremonia será presidida por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, máxima autoridad de la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Lima. Como es tradición, estará acompañado por obispos y miembros del clero durante la celebración litúrgica.

¿Dónde se realiza la Misa Te Deum?

La Misa Te Deum se celebra en la Basílica Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor de la capital. Al acto asisten la presidenta de la República, integrantes del Gabinete Ministerial, autoridades de los poderes del Estado, representantes de las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático e invitados especiales.

¿Qué es la Misa Te Deum?

El Te Deum es un himno cristiano de acción de gracias que forma parte de una ceremonia religiosa celebrada cada 28 de julio con motivo del aniversario de la Independencia del Perú. Esta tradición se mantiene desde los primeros años de la República y constituye uno de los actos oficiales más importantes de las Fiestas Patrias.

¿Qué sigue después de la Misa Te Deum?

Tras la ceremonia religiosa, continúan las actividades oficiales del 28 de julio, entre ellas la juramentación presidencial, la toma de mando y el primer Mensaje a la Nación de la nueva jefa de Estado ante el Congreso de la República.