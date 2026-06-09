Liberan a miembros de mesa detenidos por cédulas marcadas en Los Olivos: "No quiero volver (a votar), prefiero pagar mi multa"

Uno de los afectados expresó su decisión de no volver a asumir la función de miembro de mesa y preferir pagar la multa correspondiente tras una jornada llena de estrés. | Foto: Latina

Uno de los afectados expresó su decisión de no volver a asumir la función de miembro de mesa y preferir pagar la multa correspondiente tras una jornada llena de estrés. | Foto: Latina

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Tres integrantes de una mesa de sufragio del colegio Enrique Milla Ochoa, en el distrito de Los Olivos, recuperaron su libertad luego de permanecer detenidos e investigados por el caso de las cédulas de votación presuntamente marcadas que fueron detectadas durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Uno de ellos aseguró que no volvería a asumir la función de miembro de mesa y que preferiría pagar la multa correspondiente.

El caso generó atención durante la jornada electoral del domingo 7 de junio, cuando autoridades detectaron cédulas con rayaduras que podían comprometer su validez. Tras permanecer cerca de dos días bajo investigación, los intervenidos fueron liberados bajo comparecencia simple, según informó la defensa legal de uno de los involucrados. El abogado precisó que no existe ninguna restricción para el tránsito, domicilio o actividades de los investigados mientras continúan las diligencias.

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¿Qué dijeron los miembros de mesa tras recuperar su libertad?

Uno de los ciudadanos intervenidos relató que acudió voluntariamente a cumplir con su labor electoral y que nunca imaginó terminar involucrado en una investigación penal. Según explicó, todo comenzó cuando les informaron que algunas cédulas presentaban una marca irregular.

"Estoy contento por recuperar mi libertad. Se hizo justicia, pero nadie me va a quitar estos dos días que he pasado. Yo lo hice por mi país", declaró tras abandonar las instalaciones donde permaneció detenido.

El hombre señaló que había llegado con normalidad a cumplir su función y que incluso tenía planes para la tarde del domingo una vez terminada la jornada electoral. Sin embargo, la situación cambió cuando se detectaron las observaciones en el material electoral.

Asimismo, sostuvo que desconoce cómo aparecieron las marcas en las cédulas y recordó que los miembros de mesa únicamente firman la parte posterior de estos documentos. "Nosotros no miramos la cara de la cédula. Los personeros estaban ahí observando todo el tiempo", manifestó.

Investigación continúa por cédulas observadas durante la segunda vuelta

El ciudadano también reveló que fue designado inicialmente como secretario de mesa, aunque terminó asumiendo la presidencia debido a la ausencia del titular que había sido sorteado para ese cargo.

Durante su permanencia bajo investigación, indicó haber enfrentado problemas de salud relacionados con estrés y falta de sueño. "Tengo depresión, presión alta y dolores de cabeza. Ahora todo esto se suma", afirmó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que aparecieron las cédulas observadas. Durante la jornada electoral, la ONPE activó los protocolos correspondientes y reemplazó el material cuestionado para garantizar la continuidad de la votación.