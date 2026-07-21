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Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Un emblemático recinto de Lince reunirá lo mejor de la gastronomía, la artesanía y los espectáculos en vivo durante cinco días de feria destinados a compartir en familia y entre amigos por Fiestas Patrias.

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias | Difusión
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Del 25 al 29 de julio, el emblemático Castillo Rospigliosi, en Lince, abrirá sus puertas para recibir a la feria ¡Que Viva el Perú!, un espacio que reunirá a más de 90 marcas peruanas con lo mejor de la gastronomía, artesanía y espectáculos en vivo pensados para brindar una experiencia para disfrutar en familia y con amigos. El acceso será totalmente gratuito con motivo de las Fiestas Patrias.

Durante los cinco días de feria, los asistentes podrán recorrer una completa zona gastronómica con irresistibles postres peruanos, exquisitas propuestas culinarias, bebidas representativas de distintas regiones del país y una selección de sabores que harán del recorrido una verdadera fiesta para el paladar.

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Además, disfrutarán de una programación artística, que incluye presentaciones de salsa, cumbia y música criolla, así como espectáculos de danzas tradicionales; así como espacios dedicados a la artesanía, la moda y los accesorios creados por emprendedores peruanos. La experiencia será completada con bingos familiares, sorteos, premios en efectivo y muchas sorpresas más que marcarán la jornada.

La feria también tendrá espectáculos de música en vivo

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Programación del 25 al 29 de julio en la feria ¡Que Viva el Perú! del Castillo Rospigliosi en Lince

Sábado 25 de julio

La programación arrancará con la presentación del Ballet Así es mi Perú, seguida del show de La Peña Paredes, un desfile de modas con propuestas de creatividad peruana, el concurso de canto infantil 'La Voz Patria Kids' y un emotivo tributo a Juan Gabriel, ofreciendo una jornada llena de música, danza y talento nacional.

Domingo 26 de julio

La feria continuará con la presentación de Kiomy Fernández, un Gran Bingo Familiar, el espectáculo de la agrupación La270, el show de La Kincha y el concierto en vivo de Danny Loo, en una tarde pensada para compartir y disfrutar en familia.

Lunes 27 de julio

Este día, los asistentes podrán disfrutar del concierto de Brenda Pillman, un nuevo desfile de modas, las clases de baile a cargo de Lorena Style y una espectacular Guerra de Tributos dedicada al rock peruano, ideal para los amantes de la música nacional.

Martes 28 de julio

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, la feria ofrecerá la presentación de DeAtres con una tradicional jarana criolla, el concurso 'Reto del Ají Peruano', el concurso de canto para adultos 'La Voz Patria' y un vibrante tributo a Romeo Santos, en una jornada llena de sabor, entretenimiento y espíritu patrio.

Miércoles 29 de julio

Finalmente, ¡Que Viva el Perú! cerrará con la presentación del elenco Desarrollo Mujer de Martina Santiago, una nueva sesión de clases de baile con Lorena Style, el regreso de La Peña Paredes, el concurso 'Reto del Himno del Perú' y un Gran Sorteo de Clausura, poniendo el broche de oro a cinco días de celebración.

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