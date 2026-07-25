El obra avanza en medio de cuestionamientos de vecinos y retrasos por antiguas estructuras en la vía. | Composición LR | Carlos Félix

El obra avanza en medio de cuestionamientos de vecinos y retrasos por antiguas estructuras en la vía. | Composición LR | Carlos Félix

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La construcción de la denominada Vía Expresa Norte, uno de los proyectos viales más ambiciosos que impulsa la Municipalidad Metropolitana de Lima para mejorar la conexión entre Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, avanza entre cierres de vías, congestión vehicular y cuestionamientos de vecinos que alertan sobre retrasos y posibles problemas en el diseño de uno de sus tramos más críticos en la avenida Universitaria.

El proyecto comprende la ampliación de ocho coma siete kilómetros de la avenida Universitaria, desde la avenida Metropolitana, en Comas, hasta José Granda, en San Martín de Porres. La intervención incluye nuevos carriles, pasos a desnivel, ciclovías, veredas y la infraestructura que permitirá extender el servicio del Metropolitano hacia Lima Norte.

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Actualmente, el cierre de la avenida Universitaria entre José Granda y Tomás Valle ha obligado a modificar el recorrido de unas 30 rutas de transporte público, incrementando la congestión en vías alternas como Tomás Valle, Carlos Izaguirre y la propia José Granda.

Dirigentes vecinales exigen a EMAPE modificar el tramo de la obra entre la avenida Tomás Valle y José Granda debido al ancho de dicha zona.

EMAPE asegura que la obra sigue en cronograma

Según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) a La República, el proyecto registra un avance físico de 58,26% y una inversión actualizada de S/ 401,30 millones. La empresa sostiene que los trabajos continúan conforme al cronograma y que la culminación integral está prevista para el primer trimestre de 2027.

Los desvíos por las obras de la Vía Expresa Norte han afectado a alrededor de 30 líneas de transporte público

La entidad precisó que actualmente se ejecutan movimientos de tierra entre José Granda y Germán Aguirre y la construcción de los muros donde circularán los carriles exclusivos del Metropolitano. Posteriormente, se construirán cuatro pasos a desnivel en José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre.

Sin embargo, el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evidencia que el avance comenzó a quedar por debajo de lo programado desde octubre de 2025. Ese mes la ejecución alcanzó el 23,54 %, frente al 24,42 % previsto, por lo que el proyecto pasó a ser clasificado como "obra atrasada".

Ejecución Física de la obra, según el portal de seguimiento a la ejecución de inversiones del MEF.

El desfase se incrementó en noviembre, cuando el avance real fue de 36,39 %, pese a que el cronograma contemplaba 57,99 %. La diferencia se mantuvo en los meses siguientes hasta enero del 2026, la última valorización disponible en el reporte. Asimismo, durante la elaboración del expediente técnico se identificaron diversas interferencias con infraestructura existente, como líneas de alta tensión y redes de servicios públicos, que obligaron a modificar parte del diseño del proyecto.

Pese a estos desfases, el sistema de seguimiento indicó en todas las valorizaciones que no se identificaban riesgos o problemáticas, una observación que contrasta con los cuestionamientos de los vecinos y las posteriores interferencias con redes de servicios que marcaron el desarrollo de la obra.

El tramo entre Tomás Valle y José Granda que divide a los vecinos

Aunque existe consenso sobre la necesidad de modernizar la avenida Universitaria, el mayor cuestionamiento se concentra en el tramo comprendido entre Tomás Valle y el óvalo José Granda.

Dirigentes de la urbanización Condevilla sostienen que ese sector apenas cuenta con 25 metros de ancho, frente a los cerca de 75 metros que presenta el resto de la vía, por lo que consideran inviable mantener allí el mismo diseño del corredor.

Mientras que un grupo de vecinos sostiene que el proyecto es inviable en el tramo del Óvalo José Granda, otros aseguran que los problemas son las redes de alcantarillado.

Julio Enrique Cornejo, coordinador del comité vecinal, advirtió que ese tramo terminaría convirtiéndose en un cuello de botella permanente. "Estamos pidiendo que el proyecto no continúe entre Tomás Valle y el óvalo José Granda porque ese tramo es extremadamente estrecho. No cabe una vía expresa".

Los vecinos consideran que la reducción de carriles para el transporte convencional incrementará la congestión, la contaminación y el riesgo de accidentes en una zona donde funcionan colegios, institutos y otros centros educativos.

Congestión vehicular en la avenida José Granda ocasionado por los desvíos de la obra Vía Expresa Norte.

Por ello, solicitaron de manera formal al alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, que gestione ante la Municipalidad de Lima una modificación del proyecto. Su propuesta plantea que la vía exclusiva del Metropolitano concluya en Tomás Valle y que el tramo final hacia José Granda mantenga el diseño actual, incorporando únicamente una ruta alimentadora del servicio de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU).

Los dirigentes también cuestionan que, pese a las reuniones sostenidas con las autoridades, sus observaciones no hayan sido incorporadas al diseño definitivo. "Desde un comienzo en septiembre del 2025 que tomamos conocimiento, no quisieron darnos el expediente, no quisieron darnos la información, más que simplemente algunas cuestiones genéricas", indicó.

Redes de agua complican el avance de la obra

Otro de los problemas señalados por los vecinos son las antiguas redes de agua y alcantarillado que atraviesan la avenida Universitaria. Según Verónica Torres, dirigente vecinal de Condevilla, durante varias semanas los trabajos avanzaron lentamente porque primero debía ejecutarse el reemplazo de tuberías con más de medio siglo de antigüedad.

Los vecinos solicitaron formalmente al Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de Lima (Sedapal) acelerar la revisión del informe técnico que permitirá renovar las redes sanitarias entre José Granda y Angélica Gamarra, al considerar que ello facilitará la continuidad de la construcción.

"El consorcio no puede dar avance a las pistas sin que antes se haga el cambio de las tuberías. Ese es el problema en este momento”, sostuvo. Según explica, las redes tienen más de seis décadas de funcionamiento. "Tenemos tuberías que ya están presentando desbordes de aguas servidas. Lo que necesitamos es el cambio”, agregó. Esta posición quedó plasmada en la Carta N.° 002-2026-VAU/CS, enviada el 1 de julio de 2026 por representantes de los vecinos de las cuadras 3, 4, 5 y 6 de la urbanización Condevilla Señor a Sedapal.

Los vecinos solicitaron a Sedapal acelerar la revisión y aprobación del Informe de Diagnóstico e Identificación de Interferencias correspondiente al tramo comprendido entre las avenidas José Granda y Angélica Gamarra, documento que EMAPE remitió mediante el Oficio N.º 000068-2026-EMAPE/GCI, sustentado en informes técnicos elaborados durante junio.

Pese a estos inconvenientes, Torres aseguró que buena parte de los residentes respalda la obra por el impacto que tendrá en la modernización de la zona y la revalorización de las viviendas.

Sedapal rechaza responsabilidad por los retrasos

Frente a las críticas, Sedapal negó ser responsable de las demoras del proyecto. A través de la Carta N.° 333-2026-EGLI, del 14 de julio de 2026, enviada a la representante vecinal Verónica Torres, la empresa estatal explicó que, conforme al artículo 45 del Decreto Legislativo N.° 1192, suscribió un convenio específico con EMAPE que faculta a esta última a ejecutar la liberación de las interferencias de la infraestructura sanitaria afectada por la obra de la Vía Expresa Norte.

Sedapal explica que su función se limita a brindar asistencia técnica y acompañamiento especializado, por lo que no tiene responsabilidad sobre la ejecución de la obra.

Según precisó, el rol de Sedapal se limita a brindar asistencia técnica y acompañamiento especializado durante el proceso, "sin otra responsabilidad sobre el proceso constructivo ni respecto a los alcances contractuales como cronogramas y plazos de ejecución".

Asimismo, indicó que el proceso de identificación y diagnóstico de las interferencias continúa bajo responsabilidad de EMAPE y aseguró que ya respondió las solicitudes técnicas remitidas por la entidad municipal, incluido el expediente relacionado con el tramo entre José Granda y Angélica Gamarra.

"A la fecha, Sedapal ha dado respuesta a las solicitudes ingresadas por EMAPE S.A., incluyendo el Oficio N.º 000068-2026-EMAPE/GCI, dentro del marco de nuestra competencia", señala el documento. En ese sentido, reiteró que no tiene injerencia sobre el cronograma ni los plazos de ejecución de la obra.

EMAPE defiende el diseño

Consultada por La República sobre las observaciones vecinales, EMAPE reiteró que la obra mantiene el cronograma previsto y señaló que los planes de desvío fueron aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana, la Policía Nacional y la ATU.

La empresa también indicó que mantiene reuniones informativas con dirigentes y vecinos para explicar el avance de los trabajos y coordinar acciones relacionadas con limpieza pública y manejo de residuos.

Respecto al cuestionamiento sobre la denominación del proyecto, precisó que el nombre técnico es Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la avenida Universitaria, mientras que Vía Expresa Norte es la denominación utilizada para su identificación pública.

Asimismo, aclaró que las futuras estaciones del Metropolitano no forman parte del contrato actualmente en ejecución, aunque los estudios de la ATU contemplan once estaciones para la futura operación del corredor. "Una vez concluida y entregada la infraestructura, corresponderá a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) determinar la fecha de inicio de operaciones del corredor", precisó EMAPE.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, evitó pronunciarse específicamente sobre los cuestionamientos formulados por los vecinos de Condevilla o sobre los imprevistos denunciados durante la ejecución del proyecto. Su única referencia fue que el balance de las obras municipales será presentado al cierre del año.

"Estamos con porcentajes de avances de acuerdo a los contratos. Al finalizar la gestión, daremos cuenta de qué obras inauguramos, incluyendo la de la Vía Expresa Norte, o en qué porcentaje la estamos dejando. Es obvio que hay muchas obras que se han entregado y están operando al servicio de la población. Habrá muchas más de las que daremos cuenta en los próximos meses el 31 de diciembre", precisó para nuestro medio.

Un proyecto que genera debate

Mientras la obra continúa avanzando, el proyecto sigue dividiendo opiniones en Lima Norte. Un sector de vecinos considera indispensable replantear el tramo entre Tomás Valle y José Granda para evitar un futuro cuello de botella, mientras otro pide acelerar la renovación de las redes sanitarias para reducir las demoras.

En paralelo, Sedapal sostiene que no tiene responsabilidad sobre los plazos de ejecución y que la liberación de interferencias es una tarea a cargo de EMAPE, entidad que, a su vez, asegura que la obra mantiene su cronograma y culminará durante el primer trimestre de 2027.

Con la obra aún lejos de concluir y miles de conductores afectados diariamente por los desvíos y la congestión, el principal desafío ya no solo pasa por terminar la obra dentro del plazo previsto, sino también por resolver las observaciones técnicas y mejorar la coordinación entre las entidades involucradas para evitar nuevos retrasos.

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