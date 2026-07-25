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Corte de agua este 27 de julio en Lima: Sedapal anuncia las zonas afectadas y el horario de la suspensión

Un corte programado del servicio de agua potable se llevará a cabo el domingo 27 de julio en Lima, según informó Sedapal. La interrupción durará 12 horas, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Las zonas afectadas incluyen Villa María del Triunfo y varios asentamientos humanos.
Las zonas afectadas incluyen Villa María del Triunfo y varios asentamientos humanos. | Foto: composición LR
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Un nuevo corte programado del servicio de agua potable se realizará este domingo 27 de julio en un sector de Lima, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La suspensión responde a labores de mantenimiento preventivo que buscan optimizar el funcionamiento de la red de abastecimiento y preservar la calidad del servicio.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción se extenderá durante 12 horas y afectará a distintos asentamientos humanos, un pueblo joven y una asociación de vivienda. Por ello, Sedapal pidió a los usuarios tomar previsiones antes del inicio de los trabajos y hacer un uso responsable del recurso almacenado.

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¿Qué zonas de Lima tendrán corte de agua este 27 de julio, según Sedapal?

Sedapal precisó que la restricción del servicio se aplicará desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. debido a la limpieza de reservorios, una actividad de mantenimiento que forma parte de las acciones preventivas para asegurar el adecuado abastecimiento de agua potable.

Las zonas incluidas en el corte programado son las siguientes:

Villa María del Triunfo

  • Horario: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • A.H. Los Álamos.
  • A.H. Las Lomas.
  • A.H. El Mirador del Paraíso II.
  • A.H. Villa del Paraíso.
  • A.H. Virgen de Guadalupe.
  • A.H. Señor de los Milagros del Paraíso.
  • A.H. Ampliación del Paraíso.
  • A.H. Fortaleza del Paraíso.
  • A.H. Jardines del Paraíso.
  • A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso.
  • A.H. Las Flores del Paraíso.
  • P.J. San Gabriel, sector Vallecito Alto.
  • Asociación de Vivienda La Granja.
  • A.H. Las Rocas de La Paz.
  • A.H. El Paraíso (manzanas G1 y H1).

¿Por qué Sedapal suspenderá el servicio de agua y qué recomendaciones deben seguir los usuarios?

La empresa explicó que el corte obedece a la limpieza de reservorios, una intervención programada que permite mantener en condiciones adecuadas la infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de agua potable. Estas acciones buscan prevenir inconvenientes en el sistema y contribuir a la continuidad del servicio.

Mientras duren los trabajos, Sedapal recomendó almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria en recipientes limpios y debidamente tapados. Asimismo, sugirió destinar el recurso principalmente al consumo humano y a la higiene personal, además de evitar actividades que requieran un elevado consumo, como el lavado de vehículos o de veredas. En caso de consultas o si el servicio no se restablece dentro del horario previsto, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000.

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