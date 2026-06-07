La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se celebró el 7 de junio con la rápida instalación de mesas de sufragio en diversas regiones del Perú, según la ONPE. | La República | Liubomir Fernández

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se celebró el 7 de junio con la rápida instalación de mesas de sufragio en diversas regiones del Perú, según la ONPE. | La República | Liubomir Fernández

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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrolló este domingo 7 de junio con una jornada marcada por la rápida instalación de mesas de sufragio, intervenciones policiales y diversos incidentes reportados en varias regiones del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la primera mesa de sufragio a nivel nacional fue instalada a las 5.35 a. m. en la institución educativa 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, ubicada en el distrito de Bellavista, región San Martín. A la misma hora quedó habilitada otra mesa en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, en el distrito de Huanuhuanu, Arequipa.

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En Junín, la primera mesa se instaló a las 5.47 a. m. en la institución educativa Víctor Andrés Belaunde, ubicada en San Pedro de Cajas, provincia de Tarma. En regiones como Ica y Piura también se reportó la instalación de mesas desde las primeras horas de la mañana, mientras que en Pasco la primera mesa quedó habilitada a las 6.21 a. m. en el distrito de Huachón.

En Huancayo, la primera mesa de la ODPE El Tambo se instaló a las 6.26 a. m. en la institución educativa Mariscal Castilla. Situaciones similares se registraron en Chachapoyas y La Libertad, donde además se observó una importante asistencia de ciudadanos a los locales de votación desde temprano.

Mesas instaladas en regiones durante el voto 2026

Según el Centro de Soporte y Monitoreo de la ONPE, la ODPE de Tarma fue la primera del país en reportar el 100 % de instalación de mesas de sufragio. Horas después, las oficinas descentralizadas de Arequipa, Bongará, Tayacaja y Cajamarca también confirmaron la habilitación total de mesas en sus respectivas jurisdicciones. En contraste, Bagua, Requena, Lima Oeste 1 y 3, Alto Amazonas, Sánchez Carrión, Tambopata y Mariscal Ramón Castilla estuvieron entre las últimas en completar el proceso.

Detenciones y delitos durante elecciones presidenciales

Durante la jornada también se registraron diversas intervenciones policiales. En La Libertad, cuatro personas fueron detenidas por presuntamente infringir la Ley Seca durante operativos de control realizados por las autoridades para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

En Lambayeque, la Policía Nacional intervino a un personero político identificado como Shoji Kazuyoshi Miyakawa Fuentes, de 27 años, quien se trasladaba en una motocicleta con requisitoria vigente por hurto cuando se dirigía a un local de votación en el distrito de Zaña. Según la PNP, el vehículo presentaba aparentes alteraciones en el número de chasis y fue trasladado a la dependencia policial por el presunto delito de receptación.

Otro incidente se registró en el centro histórico de Trujillo, donde agentes policiales intervinieron a un hombre que portaba un arma de fuego cerca del colegio Alexander Graham Bell. El hecho ocurrió alrededor de las 11.00 a. m. y generó alarma entre electores y trabajadores de la ONPE y el JNE, aunque no se reportaron personas heridas.

En Arequipa, un adulto mayor denunció el robo de una joya dentro de un local de votación luego de ser presuntamente engañado por un desconocido en medio de la concurrencia de electores. El hecho motivó la intervención del personal de seguridad en la zona.

Otra de las escenas que llamó la atención ocurrió también en Arequipa, donde un agricultor acudió a votar acompañado de su toro de pelea de aproximadamente 900 kilos. El animal permaneció en los exteriores del colegio mientras el ciudadano emitía su voto, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

Jornada electoral se desarrolló con despliegue nacional

Durante toda la jornada, la ciudadanía acudió a las urnas en las distintas regiones del país para elegir al próximo presidente del Perú. Las autoridades electorales y fuerzas del orden mantuvieron operativos de control y monitoreo permanente para asegurar el desarrollo del proceso en condiciones de seguridad y orden.

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