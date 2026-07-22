Desde ‘La Gran Fiesta de la Peruanidad’ hasta el 'Festival Unidos por el Rock', la ciudad ofrece diversas opciones musicales. Fotos: difusión

Desde ‘La Gran Fiesta de la Peruanidad’ hasta el 'Festival Unidos por el Rock', la ciudad ofrece diversas opciones musicales. Fotos: difusión

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Desde el jueves 23 al domingo 26 de julio, los peruanos podrán disfrutar de varios conciertos espectaculares en Lima llenos de música, alegría y mucho sentimiento peruano junto a grandes artistas internacionales, como el puertorriqueño Big Boy. A continuación, conoce todos los espectáculos preparados para este fin de semana.

Conciertos en Lima para este jueves 23 de julio

Los consagrados de 'Yo soy' llegan al Teatro Canout Miraflores, a partir de las 7.00 p. m., con 'Voces de Oro', espectáculo que reunirá en un mismo escenario a Josué Rivaldo como Raphael, la elegancia de Marco Hurtado como Julio Iglesias, el poder inigualable de Sebastián Hormazabal como Nino Bravo y todo el sentimiento mexicano de Jesús Zavaleta como el gran Pedro Infante. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/96.

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Imitadores de 'Yo soy' en un mismo escenario. Foto: difusión

Conciertos en Lima para este viernes 24 de julio

El centro de convenciones Bianca, en Barranco, será testigo de una noche llena de emoción, nostalgia y grandes canciones que marcaron generaciones. Marco Hurtado (Julio Iglesias), Josué Rivaldo (Raphael) y Bryan Guarniz (Dyango) revivirán los éxitos de tres leyendas de la música romántica en un solo escenario. La animación estará a cargo de Koky Salgado y las entradas se pueden conseguir en Teleticket desde S/50.

Los cantantes Josué Rivaldo (Raphael), Marco Hurtado (Julio Iglesias), Sebastián Hormazabal (Nino Bravo) y Jesús Zavaleta (Pedro Infante) también llevarán su show 'Voces de oro' al Teatro Plaza Norte, a partir de las 7.00 p. m. Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/64.

En otro punto de la capital, en Scencia de La Molina (Av. La Molina 1131), a partir de las 8.00 p. m. se presentará la agrupación Los Méndez, que hará bailar a hombres y mujeres con lo mejor de su repertorio. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/50.

Conciertos en Lima para este sábado 25 de julio

Las celebraciones por Fiestas Patrias se realizarán desde este fin de semana. Una de ellas es 'Dembow Patrio 2026', liderada por Leslie Shaw. A esta fiesta urbana se unen Handa, Bryan Flow y Kale La Evolución, en una celebración que promete hacer vibrar a todos los asistentes, quienes vivirán una noche llena de ritmo, energía y los mejores sonidos del dembow en Sexto Bar (Av. Alfredo Mendiola s/n, Independencia). Los boletos están a la venta en Vaope desde S/20.

Desde Puerto Rico llega Gustavo Roy Díaz Sierra, más conocido como Big Boy, uno de los primeros cantantes del movimiento del hip hop latino. El boricua será parte del show 'Reggaetón Patrio', donde presentará sus mejores éxitos en vivo. Este evento se realizará el sábado 25 de julio de 2026 a partir de las 8.00 p. m. en 3 Regiones (Calle 1 Mz. A-Lt. 26-27, al costado de Megaplaza). La entrada está a S/60 (precio único) en Vaope.

¡El rock peruano se reúne en un solo lugar! Vive una jornada cargada de energía en el 'Festival Unidos por el Rock' con artistas de la talla de 6Voltios, Toño Jáuregui, Cuchillazo, Aero Pajitas, Serial Asesino, Tragokorto, 40 Gramos, Kuraka, Psicosis, Mutante, Muteki, Rabia Dezatada, Heroe Inocente, Yankenpunk y Arturo Poma, presentador oficial por sus 25 años de trayectoria. El evento se llevará a cabo en la Explanada Super Leo en Lurín, a partir del mediodía, y los boletos se pueden comprar en Vaope. Los precios oscilan entre S/33,4 y S/54,9.

'La Gran Fiesta de la Peruanidad' contará con la presencia de Max Castro, Surandino, Dúo Ayacucho, Mac Salvador y mucho más en el Complejo Turístico Dionys (Km 9.5 Carretera Central, entrada a Huachipa, en Ate), a partir de las 6.00 p. m. Los precios varían desde S/35 y S/50 (con descuento en Vaope).

Puro Sentimiento, César Vega, Coty Loyola, La Primerísima, Molly Gereda y La Combinación Exacta prometen hacer bailar a hombres y mujeres con sus más grandes éxitos en Blue Fiesta Total (Calle 1 #175 - 2.° piso - Independencia), a partir de las 8.00 p. m. Las entradas están en Vaope desde S/30.

Puro Sentimiento, César Vega, Coty Loyola y más se reunirán en Blue Fiesta Total. Foto: difusión

Conciertos en Lima para este domingo 26 de julio

El show 'Serenata Patria' tendrá como artistas estelares a Carlos Miguel, Fito Ramirez, Chechito y Orquesta, Toño Centella y más en Blue Fiesta Total, en Independencia, a partir de las 8.00 p. m. Los peruanos podrán vivir una noche inolvidable celebrando el orgullo peruano. Los boletos cuestan desde S/30 en Vaope.

Carlos Miguel, Fito Ramirez, Chechito y Orquesta, Toño Centella y más en Blue Fiesta Total. Foto: difusión

El show 'Cumbia Asado y Fernet', un evento que reúne a grandes exponentes de la cumbia en un ambiente ideal para compartir con amigos y familia, contará con la presencia de la agrupación Marilyn, Enlace, Cereza de la Cumbia y Emma y la Onda Villera en El Padrino Club de San Juan de Lurigancho (a tres cuadras del portón de Jicamarca), a partir del mediodía del domingo 26. Además, disfruta de las piscinas y toboganes del local para completar un día de diversión. Las entradas cuestan desde S/22,9 (preventa) en Vaope.