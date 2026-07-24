HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Un video captado por cámaras de La República muestra a la diputada de Fuerza Popular reaccionando a la juramentación de Catherin Palomino de Juntos por el Perú.

Barbarán reaccionó a la juramentación de Palomino. Foto: captura de pantalla
Barbarán reaccionó a la juramentación de Palomino. Foto: captura de pantalla
Escuchar
Resumen
Compartir

La congresista Rosangella Barbarán sacó la lengua y simuló arcadas durante la juramentación de Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú. El gesto ocurrió justo después de que Palomino pronunciara una frase en su intervención: "por el mejor presidente del Perú, Pedro Castillo".

Únete a nuestro canal de política y economía

Tras ser llamada al estrado, Palomino hizo referencia a la lucha contra el racismo y la discriminación. Además incluyó a las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. “Contra el racismo, contra la discriminación, contra el terruqueo (…) Por justicia por los mártires del sur, sí prometo”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

lr.pe

Rosangella Barbarán juró por la “reinvidicación” del fujimorismo

Momentos previos del incidente, Rosangella Barbarán también fue llamada a prestar juramenta al cargo de diputada. Durante su intervención incluyó a los jóvenes y a las familias peruanas. Barbarán señaló que juraba, también, por los militantes de Fuerza Popular.

"Por los jóvenes, por la vida y la familia, y por todos lo fujimoristas que buscan reinvidicar el fujimorismo, sí juro", comentó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que el exfiscal José Domingo Pérez haya “mandado a matar” a los animales del expresidente PPK, como afirmó Rosangella Barbarán

Es falso que el exfiscal José Domingo Pérez haya “mandado a matar” a los animales del expresidente PPK, como afirmó Rosangella Barbarán

LEER MÁS
Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán al encararlo tras debate: "Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen"

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán al encararlo tras debate: "Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen"

LEER MÁS
José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán por acusación sobre mascotas de PPK

José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán por acusación sobre mascotas de PPK

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

LEER MÁS
Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Defensoría del Pueblo presentaría demanda de inconstitucionalidad contra ley impunidad para la PNP y FF.AA

Defensoría del Pueblo presentaría demanda de inconstitucionalidad contra ley impunidad para la PNP y FF.AA

LEER MÁS
Mirtha Vásquez juró como senadora: “Por la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90"

Mirtha Vásquez juró como senadora: “Por la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025