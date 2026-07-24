Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

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La congresista Rosangella Barbarán sacó la lengua y simuló arcadas durante la juramentación de Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú. El gesto ocurrió justo después de que Palomino pronunciara una frase en su intervención: "por el mejor presidente del Perú, Pedro Castillo".

Tras ser llamada al estrado, Palomino hizo referencia a la lucha contra el racismo y la discriminación. Además incluyó a las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. “Contra el racismo, contra la discriminación, contra el terruqueo (…) Por justicia por los mártires del sur, sí prometo”, indicó.

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Rosangella Barbarán juró por la “reinvidicación” del fujimorismo

Momentos previos del incidente, Rosangella Barbarán también fue llamada a prestar juramenta al cargo de diputada. Durante su intervención incluyó a los jóvenes y a las familias peruanas. Barbarán señaló que juraba, también, por los militantes de Fuerza Popular.

"Por los jóvenes, por la vida y la familia, y por todos lo fujimoristas que buscan reinvidicar el fujimorismo, sí juro", comentó.