La antigua formación del Sistema Acuífero de Arenisca de Nubia demanda una gestión cuidadosa para evitar el agotamiento de este recurso no renovable. | Foto: NASA/mejorada con IA

La antigua formación del Sistema Acuífero de Arenisca de Nubia demanda una gestión cuidadosa para evitar el agotamiento de este recurso no renovable. | Foto: NASA/mejorada con IA

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Bajo la inmensidad del Sahara descansa uno de los mayores depósitos de agua dulce de la Tierra. Aunque suele compararse con un océano por su impresionante volumen, los científicos aclaran que ese hallazgo no equivale a un mar oculto, sino a un gigantesco sistema de acuíferos moldeado durante épocas con climas muy distintos al actual.

La riqueza natural evidencia el potencial hídrico en una de las regiones más áridas del planeta. No obstante, su aprovechamiento representa un desafío: la NASA advierte que se trata de agua fósil acumulada en eras lluviosas, por lo que su extracción requiere obras complejas de ingeniería y una gestión rigurosa para no agotar un recurso no renovable.

¿Cómo es el océano oculto de agua que se encuentra bajo el desierto del Sahara?

La masa hídrica subterránea pertenece principalmente al Sistema Acuífero de Arenisca de Nubia, considerado el recurso fósil más extenso de la Tierra. Según la NASA, este depósito abarca casi 2,6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre Egipto, Libia, Sudán y Chad. El recurso hídrico no habita en cavernas gigantes, sino atrapado entre los diminutos poros y grietas de las rocas sedimentarias.

Sistemas de riego del acuífero de Nubia en Al Yauf, Libia, vistos en una imagen satelital. Foto: NASA

La acumulación ocurrió hace miles o millones de años, cuando la zona geográfica gozaba de lluvias constantes, cauces y abundante flora. El agua se filtró gradualmente en las profundidades de la piedra arenisca hasta permanecer aislada desde la época prehistórica. Diversos análisis geológicos confirman que una parte sustancial de este depósito cuenta con casi un millón de años de antigüedad.

Cálculos del Servicio Geológico Británico apuntan a que el continente africano guarda cerca de 660.000 kilómetros cúbicos de líquido subterráneo. Esa enorme cantidad justifica la afirmación de que "con frecuencia se compara el volumen almacenado con el de un océano". Sin embargo, varios expertos aclaran que "esa analogía hace referencia únicamente a la cantidad total existente y no significa que toda pueda aprovecharse de forma inmediata".

¿Por qué el Sistema Acuífero de Nubia es una reserva vital y compleja de explotar?

Este recurso hídrico representa un pilar básico para millones de habitantes en el norte de África. En Libia, el Gran Río Artificial canaliza el líquido desde este depósito subterráneo hasta la costa mediterránea para abastecer a centros urbanos como Trípoli y Bengasi. La agencia espacial NASA define esta obra de infraestructura como "uno de los proyectos de irrigación más grandes del mundo".

Pese al enorme volumen almacenado, la extracción afronta severos obstáculos técnicos por la profundidad del yacimiento, la salinidad y las propiedades mecánicas del terreno, como la porosidad de las rocas y la permeabilidad. Asimismo, la escasez de lluvias en la región —con precipitaciones cercanas a un milímetro anual— impide una filtración natural suficiente para reponer las cantidades bombeadas hacia la superficie.

Por estas razones, los científicos clasifican este reservorio como una reserva no renovable a escala humana. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirma que "el sistema recibe una recarga insignificante en la actualidad", mientras diversos estudios advierten que un bombeo desmedido causaría una caída irreversible del nivel freático, lo cual exige aplicar políticas de conservación rigurosas.