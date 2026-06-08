Elecciones 2026: detienen a personero por robo de 261 cédulas de votación en Arequipa

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Un personero de mesa fue detenido por la Policía Nacional tras llevarse 261 cédulas de sufragio que ya habían sido contabilizadas por los miembros de mesa. El incidente ocurrió en el local de votación del colegio Mario Vargas Llosa, ubicado en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa.

El fiscal superior Roberto Reynaldi Román confirmó que el implicado se encuentra bajo custodia de la Unidad de Flagrancia Delictiva, donde la fiscal provincial de turno, la doctora Nathalie Corzo, lidera las investigaciones junto con la policía.

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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el acusado utilizó su condición de personero para cometer el acto ilícito dentro del aula de votación. "Esta persona estaba en calidad de personero y, en un acto de descuido del personal de la ONPE y el JNE, lo dejaron solo y sustrajo las cédulas”. Además, agregó que el material sustraído ya había sido contabilizado.

El fiscal detalló que, después de retirar los documentos del aula, el sujeto se dirigió a su domicilio para dejarlos y posteriormente regresó al colegio, en un intento de aparentar que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho. En ese momento se produjo la captura del investigado: el domingo 7 de junio, a las 22.40 horas, fue detenido.

Actualmente, el Ministerio Público procesa al detenido bajo el artículo 359 del Código Penal, que responde a “la sustracción del material de sufragio". Además, indicó que este delito contempla una pena de cárcel de 2 a 8 años.

Debido a que el arresto ocurrió en flagrancia, las autoridades judiciales disponen de un plazo corto para resolver su situación. "(…) contabilicemos dos días como plazo máximo de detención”. A su vez, el fiscal Reynaldi informó que se ha citado a los funcionarios de la ONPE a la comisaría de Mariano Melgar para hacer la entrega de las cédulas robadas.

Sobre otros delitos registrados el día de la votación, el fiscal superior confirmó que el ciudadano detenido es el único caso de robo de material electoral que lleva la Unidad de Flagrancia Delictiva en Arequipa.