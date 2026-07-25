Miguel Torres y Daniel Barragán disputarán la Mesa Directiva del Senado

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La Mesa Directiva del Senado tendrá que decidir este domingo al mediodía entre dos candidatos con la misma cantidad de votos declarados. Miguel Torres, de Fuerza Popular, quien encabeza la lista oficialista, y Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, quien lidera la lista de oposición.

Detrás de cada nombre hay un cálculo político. Fuerza Popular y Renovación Popular suman 30 escaños. Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno suman los otros 30. El resultado, sobre el papel, es un empate perfecto entre oficialismo y oposición.

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La lista liderada por Torres incluye a Alejandro Muñante, de Renovación Popular, en la primera vicepresidencia. Nilza Chacón, de Fuerza Popular, ocupa la segunda. Edgar Mancha, también de Renovación Popular, va en la tercera. Es una fórmula que reparte los cargos entre los dos socios de la alianza, con Fuerza Popular al mando.

La lista de Barragán tiene una lógica distinta. Reúne a cuatro partidos que no comparten una sola bandera ideológica. Jaime Quito, de Juntos por el Perú, va en la primera vicepresidencia. Jaime Delgado, de Ahora Nación, en la segunda. Nora Bonifaz, del Buen Gobierno, en la tercera. El nombre que eligieron para su alianza, Consenso por la Democracia, resume el argumento que repitieron sus líderes: un solo bloque frente al fujimorismo.

La República había adelantado que Barragán sonaba como el candidato de la oposición semanas antes de que se formalizara la lista. El sábado, los cuatro voceros —Roberto Sánchez, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y Jorge Nieto— llegaron juntos al Congreso para inscribirla.

El empate en el papel no garantiza nada el domingo. El voto es secreto. Un senador puede votar distinto a lo que pactó su bancada y nadie lo sabrá hasta el escrutinio. Pero si las dos listas mantienen sus 30 votos hasta el final, el Senado se enfrenta a una pregunta que el reglamento no responde con claridad: qué pasa si nadie gana ni en la primera ni en la segunda vuelta.

Miguel Torres no puede dirimir su propia elección, advierte exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, advierte sobre un problema concreto: el mecanismo del voto dirimente no aplica todavía a este Senado. La razón es simple. Esa facultad pertenece al presidente de la Mesa Directiva, y esa figura no existe hasta que se elija. El Congreso recién queda constituido el 27 de julio, un día después de la votación.

Hay una salida que algunos podrían plantear por analogía: que el presidente de la Junta Preparatoria asuma el rol de dirimir. Hoy ese cargo lo ocupa Miguel Torres. Delgado señala el problema de fondo: Torres no es un tercero neutral. Es candidato a la presidencia de la misma Mesa Directiva que se está eligiendo. Dirimir a su propio favor sería, en los hechos, un conflicto de intereses.

Si ese conflicto se hace evidente, dice Delgado, lo razonable sería que Torres se retire de la conducción del acto electoral. En su lugar, entraría el vicepresidente de la lista a la que pertenece. Es una solución que no está escrita en el reglamento, pero que evitaría que un candidato decida su propia elección.

Y si el empate persiste incluso después de eso, Delgado no ve una salida reglamentaria automática. Habla de un acuerdo político entre los voceros de las bancadas. Podría ser un sorteo. Podría ser un pacto para que asuma el bloque con más respaldo parlamentario, sin llamarlo oficialmente voto dirimente. Es, en sus palabras, un terreno que el Senado tendría que resolver sobre la marcha, porque el papel no lo cubre.

"No se puede jugar fujimorismo contra fujimorismo": la frase que resume la alianza opositora

Roberto Sánchez fue el primero en hablar tras la inscripción. Dijo que las cuatro bancadas llegaron a un consenso pensado para fortalecer la democracia y construir un sistema de justicia más sólido. Habló también de un desarrollo que no deje fuera a ninguna región del país.

Alfonso López Chau fue breve. Se sumó a las palabras de Sánchez y aseguró que Ahora Nación respalda el acuerdo "con fervor". Jorge Nieto, en cambio, se extendió más. Contó que las conversaciones entre los cuatro partidos fueron respetuosas y que el resultado es un mensaje de equilibrio de poderes. Advirtió sobre la influencia del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Mencionó también los anuncios sobre el Poder Judicial que, según él, justifican un contrapeso desde el Congreso.

Ricardo Belmont cerró con una idea simple: la unidad ya está hecha. Dijo que no tenía sentido que dos sectores del fujimorismo compitieran entre sí, porque eso habría dejado al nuevo Congreso sin ningún balance real de poder. Del otro lado, Patricia Juárez defendió la lista de Torres por su representatividad regional y pidió no ver esta disputa como una guerra de poder. Para ella, el rol del Senado es acompañar al Ejecutivo, no bloquearlo.

Mayoría simple, no absoluta: la letra chica que decide el domingo

El artículo 17 del Reglamento del Senado fija las reglas del domingo. La primera votación se gana con mayoría simple de los senadores presentes. No hace falta la mitad más uno de los 60 escaños, sino de quienes asistan a la sesión.

Si ninguna lista llega a esa mayoría, el reglamento ordena una segunda vuelta. Compiten solo las dos listas más votadas, y gana la que sume más apoyos, sin necesidad de superar ningún umbral fijo. Es el escenario más probable si Torres y Barragán llegan empatados en la primera ronda.

Lo que el artículo 17 no explica es qué pasa si esa segunda votación también termina en empate. Ahí es donde entra la lectura de Delgado sobre el vacío del voto dirimente, y donde el Senado tendría que improvisar una salida que el propio reglamento todavía no contempla.