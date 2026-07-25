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Así es 'Shany', el robot con IA que busca aliviar la ansiedad de niños hospitalizados en EsSalud

EsSalud ha implementado Shany, un robot interactivo con IA, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, para acompañar emocionalmente a niños en Oncología y Hematología Pediátrica.

Este plan piloto busca reducir la ansiedad y depresión de los pequeños hospitalizados, combinando robótica social y soporte emocional en su tratamiento.
Este plan piloto busca reducir la ansiedad y depresión de los pequeños hospitalizados, combinando robótica social y soporte emocional en su tratamiento. | Foto: composición LR
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EsSalud inició la implementación de Shany, un robot interactivo con inteligencia artificial diseñado para brindar acompañamiento emocional a niños hospitalizados en las áreas de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. La iniciativa forma parte de un plan piloto orientado a fortalecer la atención humanizada y contribuir a reducir los niveles de ansiedad y depresión durante la hospitalización.

El desarrollo fue realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud junto con un equipo multidisciplinario de especialistas del hospital Rebagliati. El prototipo incorpora herramientas de robótica social e inteligencia artificial para interactuar de manera segura con los pacientes pediátricos, en una propuesta que combina innovación tecnológica con el cuidado de la salud.

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¿Qué es Shany y cómo funciona el robot con inteligencia artificial desarrollado por EsSalud?

Shany fue concebido como una herramienta de apoyo para mejorar la experiencia de los niños durante su permanencia en el hospital. El robot integra inteligencia artificial conversacional, robótica social, síntesis de voz y recursos audiovisuales que le permiten mantener conversaciones naturales dentro de un entorno supervisado por el personal de salud.

Su creación estuvo a cargo de médicos, ingenieros, psicólogos, investigadores, físicos y especialistas en innovación y tecnologías sanitarias del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica del hospital Rebagliati. El objetivo fue combinar conocimientos clínicos y tecnológicos para desarrollar una solución enfocada en el acompañamiento emocional de los pacientes.

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Este innovador proyecto busca reducir la ansiedad y depresión en pacientes pediátricos, combinando tecnología avanzada y atención humanizada en su proceso de hospitalización.

Este innovador proyecto busca reducir la ansiedad y depresión en pacientes pediátricos, combinando tecnología avanzada y atención humanizada en su proceso de hospitalización.

Desarrollo respaldado por investigación y trabajo multidisciplinario

El proyecto avanzó mediante un proceso de investigación e innovación que cumplió con los estándares científicos, éticos y regulatorios requeridos para su implementación. Como resultado, Shany se convirtió en un prototipo funcional desarrollado íntegramente por profesionales de EsSalud.

En 2025, esta iniciativa obtuvo el registro de propiedad intelectual otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Posteriormente, en julio de 2026, comenzó su implementación en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins como parte de las acciones de EsSalud para fortalecer la humanización de la atención dirigida a pacientes pediátricos.

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