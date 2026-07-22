La Comisión de Protección al Consumidor determinó que esta práctica vulnera la libertad de elección del consumidor, ya que presentaba un monto preseleccionado en el total de la compra. | Foto: composición LR

La Comisión de Protección al Consumidor determinó que esta práctica vulnera la libertad de elección del consumidor, ya que presentaba un monto preseleccionado en el total de la compra. | Foto: composición LR

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a Delivery Hero Perú S.A.C., empresa operadora de la aplicación Pedidos Ya, por incorporar de manera automática un monto correspondiente a propina durante el proceso de pago de los pedidos realizados desde su aplicativo móvil. La decisión fue emitida en segunda y última instancia administrativa y establece una multa equivalente a 3,78 UIT, es decir, S/20.790.

La autoridad concluyó que esta práctica vulneró la libertad de elección de los consumidores al añadir una propina de S/3,90 sin que el usuario manifestara previamente su consentimiento. Además de la sanción económica, Indecopi dispuso que la plataforma modifique el funcionamiento de esta opción para garantizar que cualquier monto destinado al repartidor sea elegido de forma completamente voluntaria.

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¿Por qué Indecopi sancionó a Pedidos Ya por incluir una propina predeterminada en su aplicativo?

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 (CC2) determinó que la empresa empleó un denominado "patrón oscuro" (dark pattern), al presentar una propina ya seleccionada dentro del importe final de la compra. De esta manera, el consumidor debía retirar manualmente ese cobro si no deseaba realizar el pago adicional.

Según lo resuelto por el organismo, este tipo de diseño puede influir en la decisión económica del usuario al aprovechar la inercia durante el proceso de compra, aun cuando exista la posibilidad de modificar el monto antes de finalizar la transacción. En ese sentido, Indecopi recordó que las plataformas de comercio electrónico y los servicios de delivery no deben establecer cobros previamente seleccionados que no hayan sido aceptados de manera libre y expresa por los consumidores.

¿Qué cambios deberá implementar Pedidos Ya tras la resolución de Indecopi?

Como medida correctiva, la Comisión ordenó que Pedidos Ya adecúe su aplicativo móvil en un plazo máximo de 15 días hábiles. La sección denominada "Propina para tu rider" deberá eliminar cualquier monto preestablecido y permitir que cada usuario escriba voluntariamente la cantidad que decida otorgar, sin opciones preseleccionadas.

La resolución forma parte de las acciones desarrolladas por Indecopi durante la campaña "Fiestas Patrias: tus derechos se respetan", mediante la cual la entidad intensifica la supervisión de las relaciones de consumo durante el feriado largo. Asimismo, exhortó a los proveedores a evitar cobros que no hayan sido informados y aceptados previamente por los clientes, al tiempo que recomendó a los consumidores revisar el detalle de sus pedidos y verificar que el precio final corresponda únicamente a los productos y servicios seleccionados antes de efectuar el pago.