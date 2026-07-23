Keiko Fujimori ignora las vacancias que apoyó el fujimorismo y califica de "catastrófica" los últimos gobiernos

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Keiko Fujimori aseguró que los últimos gobiernos le entregan el Estado "de manera catastrófica". La presidenta electa hizo el reclamo durante una transmisión virtual en la que dio cuenta de los primeros hallazgos del equipo de transferencia que lidera el economista Marco Vinelli.

Fujimori no mencionó; sin embargo, que Fuerza Popular, el partido que preside, votó a favor de las vacancias que sacaron del poder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Tampoco recordó que su bancada se opuso a la salida de José Jerí, el presidente que gobernó el país antes que José Balcázar.

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La virtual mandataria describió el contenido de los informes que recibe su equipo como "muy triste". Habló en particular de obras paralizadas, entre ellas hospitales, y adelantó que su gabinete comunicará estos hallazgos de forma periódica desde el 29 de julio, día de su primer consejo de ministros. "Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica", declaró Fujimori en la transmisión.

El diagnóstico de Keiko Fujimori llega mientras el propio equipo de Vinelli confirma irregularidades concretas en varios ministerios. La lideresa fujimorista también anunció medidas frente al Fenómeno El Niño y descartó cambios a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un rumor que circuló entre trabajadores en las últimas semanas.

La contradicción entre el discurso de la presidenta electa y el historial legislativo de su partido no es menor. Fuerza Popular integró los bloques que vacaron a Castillo y a Boluarte, dos de los gobiernos que ahora Fujimori incluye entre los responsables del estado en que recibe el país. Su bancada, en cambio, respaldó la continuidad de Jerí hasta el final.

Los votos de Fuerza Popular en las vacancias de Castillo y Boluarte

Fuerza Popular integró el bloque de bancadas que respaldó la vacancia contra Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, horas después de que el entonces presidente anunciara su intento fallido de disolución del Congreso. El pleno aprobó la destitución con 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones, por la causal de "permanente incapacidad moral" contemplada en el artículo 113 de la Constitución.

Casi tres años después, en octubre de 2025, Fuerza Popular volvió a votar a favor de una vacancia presidencial. La bancada respaldó la destitución de Dina Boluarte un día después del atentado contra la agrupación Agua Marina en Chorrillos, y argumentó que el gobierno no había tomado medidas efectivas contra la criminalidad pese a contar con facultades legislativas. El Congreso aprobó la vacancia con al menos 118 votos a favor.

Ambos votos marcan un patrón: Fuerza Popular ha respaldado dos de las tres salidas presidenciales que Perú registró entre 2022 y 2026. Ese historial contrasta con el reclamo que Keiko Fujimori dirigió este miércoles contra "los últimos gobiernos", una categoría que incluye justamente a los mandatarios que su propia bancada ayudó a remover del poder.

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La postura distinta frente a la salida de José Jerí

Fuerza Popular rompió ese patrón en febrero de 2026, cuando el Congreso debatió la censura contra José Jerí por los casos conocidos como Chifagate y las contrataciones cuestionadas en el Despacho Presidencial. A diferencia de lo ocurrido con Castillo y Boluarte, la bancada fujimorista optó por respaldar la continuidad de Jerí en el cargo.

La censura contra Jerí se aprobó de todos modos con 75 votos a favor, impulsada principalmente por Renovación Popular y el Bloque Democrático Popular. Fuerza Popular figuró entre los pocos grupos que votaron en contra de su salida, junto a algunos integrantes del propio partido de Jerí. El resultado activó el mecanismo de sucesión constitucional que llevó a José Balcázar a la Presidencia.

Esa postura distingue el caso de Jerí de los otros dos episodios. Mientras Fuerza Popular impulsó y votó las vacancias contra Castillo y Boluarte, defendió al mandatario que las encuestas y buena parte del Congreso ya cuestionaban antes de su remoción. Keiko Fujimori, de hecho, responsabilizó después a Rafael López Aliaga por el escenario que calificó de "caos" tras la salida de Jerí.