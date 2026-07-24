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Docente fallece dentro del campus de la UNFV: universidad habría suspendido clases tras hecho

El reconocido profesor de Humanidades Nécker Salazar murió este jueves. La Villarreal aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las circunstancias del fallecimiento. Estudiantes y docentes fueron retirados del local por disposición del personal de seguridad.

El docente e investigador Nécker Salazar Mejía falleció el 24 de julio en la Universidad Nacional Federico Villarreal, según reportes de la comunidad universitaria. Aún no hay pronunciamiento oficial.
El docente e investigador Nécker Salazar Mejía falleció el 24 de julio en la Universidad Nacional Federico Villarreal, según reportes de la comunidad universitaria. Aún no hay pronunciamiento oficial. | composición LR
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El docente e investigador Nécker Salazar Mejía, reconocido profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), falleció este jueves 24 de julio en el local central de la institución, según comunicaron organizaciones vinculadas a la comunidad universitaria.

Hasta el cierre de esta nota, la Universidad Nacional Federico Villarreal no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre el fallecimiento ni sobre las circunstancias en las que ocurrió. Sin embargo, fuentes de la comunidad universitaria informaron que estudiantes y docentes que se encontraban dentro de la sede central fueron retirados por el personal de seguridad.

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¿Se suspendieron las clases en la UNFV?

Asimismo, algunos delegados comunicaron la suspensión de las clases programadas para este viernes debido a las diligencias de peritaje. Estudiantes señalaron que exámenes previstos para la jornada fueron suspendidos y reprogramados para otra fecha.

La noticia generó pesar entre estudiantes, colegas y miembros de la comunidad académica. El Vicerrectorado de Investigación de la UNFV expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Salazar Mejía, a quien destacó como un docente investigador Renacyt y reconocido profesor de Humanidades.

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Destacada trayectoria en literatura e investigación

Nécker Salazar Mejía era licenciado en Lenguaje y Literatura por la Facultad de Educación de la UNFV y magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, fue becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar una especialización en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, donde obtuvo el Diploma de Investigador en Lengua y Literatura Española.

Su trayectoria académica estuvo vinculada principalmente al estudio de la narrativa indigenista y neoindigenista, así como de la oralidad andina. Participó como ponente en distintas actividades académicas y organizó congresos de literatura, entre ellos el I y II Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias Latinoamericanas, realizados en homenaje al crítico literario Antonio Cornejo Polar en 2016 y 2017.

También publicó artículos sobre literatura y crítica literaria en revistas especializadas y volúmenes colectivos. Fue editor del libro 'Churata desde el sur', miembro del Comité Académico de la revista de literatura 'Entre Caníbales' y asesor de la Red Literaria Peruana. En 2018, recibió un diploma de homenaje otorgado por el Coloquio Anual de Estudiantes de Literatura (CAELIT) de la UNFV, en reconocimiento a su trayectoria académica e investigativa.

Hasta antes de su fallecimiento, se desempeñaba como docente de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Posgrado de la UNFV. También ejercía labores académicas en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Vicerrectorado de Investigación de la UNFV señaló que la trayectoria de Salazar Mejía dejó una huella en sus estudiantes y colegas, quienes lo recordarán con respeto y gratitud como un destacado docente e investigador.

La universidad todavía no ha informado oficialmente sobre lo ocurrido en su sede central ni ha precisado las circunstancias del fallecimiento.

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