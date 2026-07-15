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¡Más que un desierto! Así es Torres de Acarí, la duna más alta del mundo que conquista el turismo de aventura y los deportes extremos

Perú se destaca una vez más al sumar a su patrimonio natural la duna más alta del mundo, ubicada en Acarí, Arequipa, con 1.894 metros de altura. Este nuevo atractivo promete convertirse en un destino de turismo de aventura.


La duna Torres de Acarí, presentada por la ONG del mismo nombre, busca atraer a turistas nacionales e internacionales. Fotos: Sandy Carrión/La República
La duna Torres de Acarí, presentada por la ONG del mismo nombre, busca atraer a turistas nacionales e internacionales. Fotos: Sandy Carrión/La República
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¡Perú no se cansa de ser clave! Además de tener la cordillera más larga, el lago navegable más alto, el río más largo, el cañón más profundo y una de las siete maravillas del mundo, ahora nuestro país cuenta con la duna más alta del mundo, ubicada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa. En esta nota, conocerás cómo llegar, qué hacer y qué otros atractivos visitar en este destino del turismo de aventura en Perú.

Semanas atrás, en el Palacio Municipal de Miraflores, Carlos Torres, presidente de la ONG Torres de Acarí, presentó oficialmente ante el país y la comunidad internacional el complejo Torres de Acarí, una formación natural que alberga la que ha sido identificada como la duna más alta del mundo. Por ello, La República llegó a este lugar, que busca convertirse en el preferido de quienes aman el turismo de aventura y los deportes extremos.

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¿Dónde queda Torres de Acarí, la duna más alta del mundo?

Este impresionante complejo, que integra la histórica duna Toromata, reconocida durante generaciones como uno de los paisajes más representativos del sur peruano, y la majestuosa duna Torres de Acarí, con 1.894 metros de altura neta, está situado a la altura del kilómetro 555 de la Panamericana Sur, en Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa. El trayecto toma entre ocho y nueve horas desde Lima, ya que está en el límite con Nazca.

¿Cómo llegar a Torres de Acarí desde Lima?

Llegar a este gigante de arena es fácil. Si viajas desde Lima, tienes varias opciones. Puedes visitar Acarí con tu propia camioneta o con diversas empresas de transporte, como Virgen de Chapi, Transportes Cuevas o Rey Latino. Si viajas desde Tacna, el trayecto también puede tomar entre ocho y nueve horas.

'Acari se ha vuelto una zona estratégica de descanso para todos estos viajeros nacionales e internacionales que puedan estar viniendo de estos dos puntos (Lima y Tacna). Aquí van a tener el mejor descanso, la mejor gastronomía y la mejor historia', comentó Fernando Torres, gerente de la ONG Torres de Acarí.

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¿Por qué Acarí es el nuevo destino de turismo de aventura?

Demostrar que Torres de Acarí era la duna más alta del mundo no fue fácil, ya que muchos lugares se disputaban el récord, aunque sin ningún tipo de evidencia científica. Por eso, Carlos Torres, presidente de la ONG Torres de Acarí, lideró un equipo que se tomó el tiempo de medir las otras dunas para catalogarlas. 'Es así como hemos podido demostrar cuál es el récord que le corresponde a cada uno y la denominamos Torres de Acarí, donde Toromata es precisamente una estrella y parte de ella', recalcó.

En tanto, Fernando Torres invitó a turistas de todo el mundo a disfrutar de la duna Toromata (1.800 metros de altura) y la duna Torres de Acarí (1.894 metros de altura). 'Estamos orgullosos de poder compartir este gran descubrimiento que nosotros hemos realizado, estos estudios durante muchos años. ¿Para qué? Para que no solamente el público nacional pueda visitarnos, sino el público internacional. Asimismo, beneficiar a todo el valle de Acari con estas visitas', recalcó el también administrador del Acarí Adventure Resort, un espacio ideal para descansar y probar platos típicos del distrito.

Como la idea es que Acarí siga desarrollándose, Torres contó que la organización que dirige brinda capacitaciones a la juventud en temas de hotelería, gastronomía y atención al público, con la finalidad de brindarle una importante experiencia laboral para que luego pueda ser contratada por empresas fuera del distrito.

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