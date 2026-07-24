La Velada del Año VI 2026: cuándo es, combates y dónde ver en Perú el evento de boxeo de Ibai

Ibai Llanos reúne a los creadores de contenido más importantes de España y Latinoamérica para enfrentarlos en peleas de boxeo. Foto: Composición LR/Instagram.

Ibai Llanos reúne a los creadores de contenido más importantes de España y Latinoamérica para enfrentarlos en peleas de boxeo. Foto: Composición LR/Instagram.

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El mundo del streaming volverá a paralizarse con uno de sus eventos más esperados. La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos, se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde reconocidos creadores de contenido de España y Latinoamérica subirán al ring para protagonizar una serie de combates que han generado enorme expectativa.

Además de las peleas, el espectáculo incluirá presentaciones musicales (Juanes, Anuel AA, Bad Gyal y Yandel) y una transmisión en vivo y gratis que podrá seguirse desde distintos países, incluido Perú. Como en ediciones anteriores, se espera que millones de usuarios se conecten para seguir cada enfrentamiento y los momentos más destacados de una jornada que se ha convertido en una de las mayores producciones del entretenimiento digital.

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La velada del año VI promete ser mejor que la edición anterior. Foto: Instagram.

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI 2026 en Perú?

Los seguidores peruanos de La Velada del Año VI podrán conectarse desde el mediodía de este sábado 25 de julio para disfrutar del inicio del espectáculo organizado por Ibai Llanos. La transmisión arrancará a las 12.00 p. m. (hora de Perú) y ofrecerá varias horas de entretenimiento con combates entre creadores de contenido, shows musicales y las sorpresas que acompañan cada edición.

Si piensas seguir el espectáculo desde otro país de Latinoamérica o desde España, estos son los horarios de inicio:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.

España (península y Baleares): 7.00 p. m. (19:00 horas)

¿Dónde ver GRATIS La Velada del Año VI 2026 EN VIVO desde Perú?

Los fanáticos en Perú podrán seguir La Velada del Año VI gratis y desde cualquier dispositivo. El evento será emitido en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube, por lo que bastará con ingresar a cualquiera de estas plataformas para disfrutar de toda la programación, sin necesidad de pagar una entrada o contratar una suscripción.

La cobertura incluirá no solo los combates, sino también la previa del evento, el ingreso de los participantes, las presentaciones musicales y las reacciones que se produzcan durante la transmisión. Asimismo, diversos medios digitales ofrecerán actualizaciones en tiempo real con el desarrollo de cada pelea, los resultados y los momentos más comentados de una jornada que busca captar la atención de millones de espectadores.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI 2026

El evento organizado por Ibai Llanos reunirá a reconocidos creadores de contenido de España y Latinoamérica, quienes se enfrentarán sobre el ring tras varios meses de preparación. Esta es la cartelera oficial de La Velada del Año VI:

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Samy Rivers vs. RoRo

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Cada enfrentamiento llega precedido por semanas de entrenamiento, conferencias de prensa y cruces de declaraciones entre los participantes, lo que ha incrementado la expectativa de los seguidores. Con millones de fanáticos pendientes de la transmisión, se espera que estas peleas sean algunos de los momentos más comentados del evento en las redes sociales.