Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: pronóstico, horario y canal del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal y Melgar vienen de ganar en la fecha 1 del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Melgar

Sporting Cristal y Melgar vienen de ganar en la fecha 1 del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Melgar

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VER Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán HOY, sábado 25 de julio, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo entre rimenses y rojinegros se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Luego de imponerse en casa ante Deportivo Garcilaso, los dirigidos por Roberto Mosquera viajarán a Arequipa con la consigna de obtener los tres puntos. Sin embargo, al frente tendrá un rival muy duro, pues el equipo de Miguel Ángel Rondelli viene de vencer a Cienciano en Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar?

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Melgar se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Melgar por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre rimenses y rojinegros por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

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Pronóstico Sporting Cristal vs Melgar

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Melgar, que jugará de local en la ciudad de Arequipa.