Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
No te pierdas la oportunidad de ganar este jugoso pozo acumulado de La Tinka. Asegúrate de sintonizar el evento en vivo y no olvides tus boletos.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 19 de julio, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/20.000.818. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10:30 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado