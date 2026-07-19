Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El evento comenzará a las 10:30 p.m. y será transmitido por América TV. También podrás seguirlo en Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

El evento comenzará a las 10:30 p.m. y será transmitido por América TV. También podrás seguirlo en Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 19 de julio, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/20.000.818. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10:30 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.