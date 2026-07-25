Norma Yarrow por Renovación Popular y Óscar Reto del Buen Gobierno encabezan listas para Mesa Directiva de Diputados | Composición/LR

Norma Yarrow por Renovación Popular y Óscar Reto del Buen Gobierno encabezan listas para Mesa Directiva de Diputados | Composición/LR

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Las dos listas en disputa para presidir la Cámara de Diputados quedaron definidas con la inscripción de las listas lideradas por Óscar Reto del Partido del Buen Gobierno y Norma Yarrow de Renovación Popular.

Ambos grupos reflejan las posturas y los acuerdos políticos de cara a la elección programada para este domingo 26 de julio. Por un lado, la primera plancha, denominada "Consenso por la Democracia", fue impulsada por cuatro agrupaciones de oposición y está encabezada por Óscar Reto Otero, de la bancada Buen Gobierno, quien postula a la presidencia.

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Lo acompañan Analí Márquez Huanca de Juntos por el Perú como primera vicepresidenta, Harvey Colchado Huamán de Ahora Nación como segundo vicepresidente y José Yataco Torrealba por el Partido Cívico Obras como tercer vicepresidente.

Esta lista mantiene la alianza de las mismas cuatro bancadas para el Senado, con la diferencia de que en la Cámara Alta la presidencia está en Obras con Daniel Barragán y en la Cámara de Diputados el liderazgo pasó al Buen Gobierno.

El acuerdo entre las cuatro bancadas responde a un objetivo declarado por diversos líderes de oposición, quienes señalaron necesario que Fuerza Popular no presida ambas cámaras para evitar una concentración del poder.

Jorge Nieto, líder de Buen Gobierno, señaló reiteradas veces que le sugirió a la presidenta electa Keiko Fujimori que lo ideal sería que su bancada no presida el Senado y tampoco la Cámara de Diputados.

Alfonso López, líder de Ahora Nación, también indicó que el fujimorismo no debería liderar ambas cámaras. “No le conviene a la presidenta ni al pais, pueden hacerlo si quieren, el tomar las presidencias de senadores y diputados. Pero no le conviene. Eso es vencer y no convencer", mencionó vía Exitosa.

Desde sus redes oficiales, los representantes del bloque opositor explicaron los motivos de la alianza. Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, señaló que la lista propuesta junto al Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, denominada “Consenso por la Democracia”, representa una alianza basada en acuerdos, diálogo, el respeto a las instituciones del Estado, así como el compromiso con los intereses del país.

"Seguiremos trabajando para fortalecer la democracia y construir consensos al servicio de todos los peruanos", indicó Zunini.

Por su parte, Indira Huilca señaló que, posicionándose frente al fujimorismo, la primera tarea como oposición consistirá en derogar las leyes pro crimen, pro impunidad y anti derechos.

"Quienes conduzcan las cámaras deben ser legisladores capaces de priorizar las necesidades de la ciudadanía, y no sus intereses partidarios ni privados", mencionó por medio de sus redes oficiales. Además, indicó que la composición del actual Congreso requiere avanzar sumando fuerzas entre bancadas.

Segunda lista

Por otro lado, se oficializó la segunda lista de candidatos, liderada por la parlamentaria Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, y postula a la presidencia.

La plancha se completa con Karina Beteta Rubín de Fuerza Popular en la primera vicepresidencia, Diego Bazán Calderón por Renovación Popular en la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo Zegarra del partido naranja como tercer vicepresidente.

Cabe destacar que, para ambas cámaras —el Senado y la Cámara de Diputados—, Fuerza Popular presentó sus listas aliándose únicamente con Renovación Popular.

Con ambas opciones formalmente inscritas ante la Oficialía Mayor, los 130 parlamentarios de la Cámara Baja definirán este domingo a las autoridades conducentes de la Mesa Directiva.

Si se respetan los votos de acuerdo a las agrupaciones, la lista 1 resultaría ganadora

Fuerza Popular obtuvo la mayor representación con 41 curules, seguida de cerca por Juntos por el Perú con 32. Luego se ubican el Partido del Buen Gobierno con 18 diputados, Renovación Popular con 15, el Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10.

Bajo este escenario, si todos los legisladores de la primera lista (Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación) votan de acuerdo a su agrupación, sumarían un bloque de 74 votos, superando a los 56 escaños que concentran Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto.