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Detienen a fiscal y a un policía que integrarían red criminal de minería ilegal

Fiscal Especializado en Materia Ambiental (Fema) Carlos Chirre y el suboficial PNP, Iván Huamán fueron arrestados en medio de un operativo ejecutado por la Diviac y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios. El primero cayó en Pucallpa donde recién había sido asignado. Hay otros 25 investigados.

Antes de ser detenido, fiscal participó en diversos operativos.
Antes de ser detenido, fiscal participó en diversos operativos.
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La línea entre la autoridad y el crimen se vuelve cada vez más delgada. Un operativo ejecutado la noche del viernes en Pucallpa (Ucayali) por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) culminó con la detención del Fiscal Especializado en Materia Ambiental (Fema) Carlos Alberto Chirre Ramírez y del suboficial brigadier de la Policía Nacional, Iván Armando Huamán Ruiz.

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Ambos están comprendidos en una investigación por presunta criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios.

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"Ellos fueron preparados para combatir el crimen, pero lamentablemente cruzaron la línea y se convirtieron en presuntos delincuentes", dijo un oficial de la Diviac, tras confirmar la captura

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La sorpresiva intervención se realizó en el marco de un megaoperativo dirigido por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata ordenara la detención preliminar judicial por 15 días de 27 investigados.

De acuerdo con la resolución judicial, Carlos Chirre Ramírez, quien recientemente había asumido funciones como fiscal de la Fema de Ucayali, habría desempeñado un rol de apoyo a una organización criminal proporcionando información relacionada con operativos, acciones de control e intervenciones de las autoridades en la región Amazónica.

Según la tesis fiscal, esta información habría permitido que los integrantes de la presunta organización adoptaran medidas para evadir las acciones de fiscalización y reducir el riesgo de ser arrestados.

En cambio, el suboficial brigadier PNP Iván Huamán Ruiz es señalado por el Ministerio Público de haber brindado presunta cobertura institucional desde su condición de policía, facilitando el tránsito de cargamentos vinculados a las actividades ilícitas investigadas, junto a otros efectivos comprendidos en el caso.

La resolución judicial describe una estructura organizada con funciones diferenciadas entre sus integrantes. Mientras algunos investigados habrían adquirido y desviado combustible hacia centros de minería ilegal, otros asumían el almacenamiento, transporte, distribución y seguridad de las operaciones.

En ese contexto, tanto el fiscal Chirre como el suboficial Huamán Ruiz habrían cumplido funciones específicas que, según la hipótesis del Ministerio Público, favorecían el funcionamiento de la organización.

El magistrado fue detenido en una vivienda del jirón Rocafuerte, en el distrito de Callería, Pucallpa. Las imputaciones en su contra deberán ser corroboradas o descartadas durante el desarrollo de las investigaciones, respetándose en todo momento el principio de presunción de inocencia.

PUEDES VER: Madre de Dios. Los 21 detenidos en La Pampa con armamento y mercurio podrían quedar libres

Como parte del mismo operativo, que se ejecutó de manera simultánea en diferentes regiones del país, también son buscados otros malos elementos de la PNP y civiles que estarían involucrados en los hechos materia de investigación.

Tras las diligencias de allanamiento vinculadas al fiscal ambiental Carlos Chirre Ramírez, en la localidad de Mazuko, Madre de Dios, se ejecutó otro operativo a cargo de la Diviac, la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos.

Trascendió que el motivo del despliegue policial tiene que ver con la misma red dedicada a la minería ilegal.

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