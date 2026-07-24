Tabla de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

La fecha 2 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Liga 1

La fecha 2 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Liga 1

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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la segunda jornada tendrá varios partidos atractivos. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar y Sporting Cristal buscarán sumar otra victoria que les permita mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por otra parte, equipos como UTC, Sport Huancayo y Juan Pablo II tienen la urgencia de sumar para escapar de la zona de descenso y salir de los últimos lugares del Acumulado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Cuzco FC 1 1 +3 3 2. FBC Melgar 1 1 +2 3 3. Atlético Grau 1 1 2 3 4. Alianza Lima 1 1 1 3 5. Universitario 1 0 1 3 6. Sporting Cristal 1 0 1 3 7. Los Chankas 1 0 1 3 8. Comerciantes Unidos 1 0 0 1 9. CD Moquegua 1 0 0 1 10. Juan Pablo II 1 0 0 0 11. FC Cajamarca 1 0 0 0 12. Sport Huancayo 1 0 -1 0 13. ADT 1 0 -1 0 14. Sport Boys 1 0 -1 0 15. Deportivo Garcilaso 1 0 -1 0 16. Cienciano 1 0 -1 0 17. UTC 1 0 -2 0 18. Alianza Atlético 1 0 -3 0

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Cienciano y la U siguen de cerca a los victorianos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 18 12 +23 43 2. Los Chankas 18 10 +4 37 3. Cienciano 18 10 +10 33 4. Universitario 18 9 +13 32 5. FBC Melgar 18 8 +9 31 6. Cusco FC 18 8 -3 30 7. Deportivo Garcilaso 18 7 +2 26 8. Sporting Cristal 18 6 -1 22 9. Comerciantes Unidos 18 5 +2 22 10. Alianza Atlético 18 5 -2 21 11. ADT 18 5 +1 20 12. Sport Boys 18 5 -4 20 13. Atlético Grau 18 4 -5 19 14. CD Moquegua 18 5 -7 19 15. FC Cajamarca 18 4 -18 18 16. Juan Pablo II 18 4 -6 17 17. Sport Huancayo 18 4 -10 16 18. UTC 18 4 -5 13

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

Alianza Atlético vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Universitario vs Cusco

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental

Sábado 25 de julio

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Cienciano

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Complejo Juan Pablo II

Sport Boys vs ADT

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Melgar vs Sporting Cristal

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 26 de julio