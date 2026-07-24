Tabla de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado
Universitario disputará un duelo muy especial en la fecha 2 del Torneo Clausura. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones y qué clubes pelean la baja.
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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la segunda jornada tendrá varios partidos atractivos. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar y Sporting Cristal buscarán sumar otra victoria que les permita mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Por otra parte, equipos como UTC, Sport Huancayo y Juan Pablo II tienen la urgencia de sumar para escapar de la zona de descenso y salir de los últimos lugares del Acumulado.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Cuzco FC
|1
|1
|+3
|3
|2.
|FBC Melgar
|1
|1
|+2
|3
|3.
|Atlético Grau
|1
|1
|2
|3
|4.
|Alianza Lima
|1
|1
|1
|3
|5.
|Universitario
|1
|0
|1
|3
|6.
|Sporting Cristal
|1
|0
|1
|3
|7.
|Los Chankas
|1
|0
|1
|3
|8.
|Comerciantes Unidos
|1
|0
|0
|1
|9.
|CD Moquegua
|1
|0
|0
|1
|10.
|Juan Pablo II
|1
|0
|0
|0
|11.
|FC Cajamarca
|1
|0
|0
|0
|12.
|Sport Huancayo
|1
|0
|-1
|0
|13.
|ADT
|1
|0
|-1
|0
|14.
|Sport Boys
|1
|0
|-1
|0
|15.
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|-1
|0
|16.
|Cienciano
|1
|0
|-1
|0
|17.
|UTC
|1
|0
|-2
|0
|18.
|Alianza Atlético
|1
|0
|-3
|0
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Cienciano y la U siguen de cerca a los victorianos.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|18
|12
|+23
|43
|2.
|Los Chankas
|18
|10
|+4
|37
|3.
|Cienciano
|18
|10
|+10
|33
|4.
|Universitario
|18
|9
|+13
|32
|5.
|FBC Melgar
|18
|8
|+9
|31
|6.
|Cusco FC
|18
|8
|-3
|30
|7.
|Deportivo Garcilaso
|18
|7
|+2
|26
|8.
|Sporting Cristal
|18
|6
|-1
|22
|9.
|Comerciantes Unidos
|18
|5
|+2
|22
|10.
|Alianza Atlético
|18
|5
|-2
|21
|11.
|ADT
|18
|5
|+1
|20
|12.
|Sport Boys
|18
|5
|-4
|20
|13.
|Atlético Grau
|18
|4
|-5
|19
|14.
|CD Moquegua
|18
|5
|-7
|19
|15.
|FC Cajamarca
|18
|4
|-18
|18
|16.
|Juan Pablo II
|18
|4
|-6
|17
|17.
|Sport Huancayo
|18
|4
|-10
|16
|18.
|UTC
|18
|4
|-5
|13
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Universitario vs Cusco
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental
Sábado 25 de julio
- Sport Huancayo vs Atlético Grau
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Cienciano
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Juan Pablo II
- Sport Boys vs ADT
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Melgar vs Sporting Cristal
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Domingo 26 de julio
- UTC vs Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega