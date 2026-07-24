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Tabla de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Universitario disputará un duelo muy especial en la fecha 2 del Torneo Clausura. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones y qué clubes pelean la baja.

La fecha 2 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Liga 1
La fecha 2 del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Liga 1
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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la segunda jornada tendrá varios partidos atractivos. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar y Sporting Cristal buscarán sumar otra victoria que les permita mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por otra parte, equipos como UTC, Sport Huancayo y Juan Pablo II tienen la urgencia de sumar para escapar de la zona de descenso y salir de los últimos lugares del Acumulado.

PUEDES VER: Sporting Cristal no pudo sacar ventaja: empató 0-0 ante Bragantino y definirá en Brasil la clasificación a 8avos de la Copa Sudamericana

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Cuzco FC11+33
2.FBC Melgar11+23
3.Atlético Grau1123
4.Alianza Lima1113
5.Universitario1013
6.Sporting Cristal1013
7.Los Chankas1013
8.Comerciantes Unidos1001
9.CD Moquegua1001
10.Juan Pablo II1000
11.FC Cajamarca1000
12.Sport Huancayo10-10
13.ADT10-10
14.Sport Boys10-10
15.Deportivo Garcilaso10-10
16.Cienciano10-10
17.UTC10-20
18.Alianza Atlético10-30

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Cienciano y la U siguen de cerca a los victorianos.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1812+2343
2.Los Chankas1810+437
3.Cienciano1810+1033
4.Universitario189+1332
5.FBC Melgar188+931
6.Cusco FC188-330
7.Deportivo Garcilaso187+226
8.Sporting Cristal186-122
9.Comerciantes Unidos185+222
10.Alianza Atlético185-221
11.ADT185+120
12.Sport Boys185-420
13.Atlético Grau184-519
14.CD Moquegua185-719
15.FC Cajamarca184-1818
16.Juan Pablo II184-617
17.Sport Huancayo184-1016
18.UTC184-513

PUEDES VER: Hernán Barcos respondió fuertemente a Horacio Melgarejo por minimizar la Copa de la Liga: "Las palabras del entrenador fueron infelices"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

  • Alianza Atlético vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Universitario vs Cusco
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Monumental

Sábado 25 de julio

  • Sport Huancayo vs Atlético Grau
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Juan Pablo II vs Cienciano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Juan Pablo II
  • Sport Boys vs ADT
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Melgar vs Sporting Cristal
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 26 de julio

  • UTC vs Moquegua
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
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