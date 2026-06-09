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Sociedad

Esta misteriosa casa en un cerro de Comas lleva 10 años abandonada: tiene tres pisos, sótano y un cerco eléctrico

Ubicada cerca de la vía Pasamayito, el inmueble no ha sido habitado en aproximadamente diez años y destaca por su ubicación aislada y medidas de seguridad instaladas.

La casa está plenamente construida y a sus alrededores no hay edificaciones cercanas.
La casa está plenamente construida y a sus alrededores no hay edificaciones cercanas. | Foto: composición LR
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Una casa de tres pisos ubicada en la parte alta de un cerro de Comas ha despertado la curiosidad de vecinos y creadores de contenido debido a su estado de abandono y a las características que presenta su estructura. La vivienda se encuentra cerca de la vía Pasamayito, que conecta Lima Norte con San Juan de Lurigancho, y según reportaron los youtubers Marko Tk y Dilo Nomás, no habría sido habitada desde hace aproximadamente 10 años.

El inmueble destaca entre el terreno árido que lo rodea y llama la atención por su ubicación aislada, así como por las medidas de protección instaladas pese a su aparente desuso. Con el objetivo de conocer más detalles, ambos creadores recorrieron el exterior de la propiedad y documentaron algunos elementos visibles desde distintos puntos de la vivienda.

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Así luce la casa abandonada de tres pisos ubicada en un cerro de Comas

De acuerdo con las imágenes compartidas en YouTube, la vivienda se levanta sobre una base de concreto de grandes dimensiones, mientras que los niveles superiores fueron edificados con ladrillo. Otro aspecto que sobresale es la ausencia de ventanas convencionales, ya que en varias aberturas se observan estructuras metálicas colocadas a modo de resguardo.

Durante el recorrido también se identificó un espacio subterráneo que, por sus características, tendría apariencia de sótano o pozo. Aunque los accesos permanecen cerrados, desde algunas aberturas es posible observar sectores deteriorados del interior, donde se aprecian pisos dañados y paredes cubiertas con grafitis.

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Comas, casa abandonada, vía Pasamayito

Asi luce la casa abandonada en un cerro de Comas.

La parte superior de la construcción también presenta signos de desgaste. En la azotea se observan elementos estructurales expuestos y zonas donde los materiales aparentan haber sufrido el paso del tiempo, lo que llamó la atención de los visitantes durante la inspección visual realizada desde el exterior.

Otro detalle que generó interés fue la presencia de cables eléctricos de alto voltaje alrededor del parapeto de la azotea. Además, en el centro del techo sobresale una antena de gran tamaño, un elemento que contrasta con el aspecto abandonado de la vivienda y que se suma a los rasgos que han convertido a esta construcción en un punto de curiosidad para quienes transitan por la zona.

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