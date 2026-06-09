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Economía

Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol mientras avanza el conteo de votos de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, una contienda que mantiene en vilo a los mercados financieros.

Sol peruano encabeza el avance global de divisas en medio del retroceso del dólar.
Sol peruano encabeza el avance global de divisas en medio del retroceso del dólar. | Composición LR
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El dólar registró una fuerte caída en el mercado peruano mientras avanza el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El tipo de cambio inició la jornada alrededor de S/3,393, luego de que el lunes cerrara en S/3,4340, según datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La disminución de la divisa estadounidense coincidió con una recuperación del sol y con un mayor optimismo entre los inversionistas, que siguen de cerca el desenlace electoral.

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El retroceso también se reflejó en las casas de cambio. Durante la jornada, el dólar llegó a cotizarse alrededor de S/3,36 para la venta en algunos establecimientos, una importante caída frente a los niveles observados días antes, cuando la incertidumbre electoral impulsó la demanda por la moneda estadounidense.

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La apreciación del sol se produjo mientras el escrutinio oficial superaba el 95% de avance. Con una estrecha diferencia entre Sánchez y Fujimori, los mercados continúan evaluando los posibles escenarios políticos y económicos que podrían abrirse una vez que se conozcan los resultados definitivos. El conteo sigue siendo seguido de cerca por inversionistas locales y extranjeros debido a las implicancias que podría tener para el rumbo económico del país.

Dólar pasa de subir por la incertidumbre electoral a registrar una fuerte caída

La reacción del mercado cambiario contrasta con lo ocurrido en los días previos a la segunda vuelta. A finales de la semana pasada, el dólar llegó a fortalecerse y la Bolsa de Valores de Lima registró importantes pérdidas debido a la cautela de los inversionistas frente al proceso electoral. Analistas internacionales advirtieron entonces que los activos peruanos podrían registrar movimientos bruscos dependiendo del resultado de los comicios.

De hecho, Bloomberg Línea reportó que el dólar había alcanzado niveles cercanos a S/3,47 en la antesala de las elecciones, mientras que el mercado bursátil peruano registraba su mayor caída desde abril. En ese contexto, entidades financieras señalaron que la segunda vuelta representaba un evento determinante para el comportamiento del sol y de los activos locales.

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Sin embargo, tras la jornada electoral, el comportamiento del mercado comenzó a cambiar. La caída del dólar fue interpretada por algunos operadores como una señal de mayor confianza y una reducción parcial de la incertidumbre inmediata que había dominado las sesiones previas.

No obstante, los especialistas advierten que la volatilidad podría mantenerse durante los próximos días. La estrecha diferencia entre ambos candidatos, la contabilización de votos del extranjero y la eventual resolución de observaciones o impugnaciones continúan siendo factores que podrían influir en la evolución del tipo de cambio.

Sol peruano destaca en la región pese al ruido político

El fortalecimiento de la moneda peruana no responde únicamente al escenario político local. Factores externos, como el comportamiento del dólar a nivel global y una mayor demanda por activos de mercados emergentes, también han contribuido a impulsar al sol durante las últimas semanas.

A ello se suman los fundamentos macroeconómicos que respaldan a la economía peruana. Entre ellos destacan las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Reserva (BCR), la estabilidad del sistema financiero y los ingresos provenientes de las exportaciones mineras, especialmente en un contexto de precios favorables para metales como el cobre y el oro.

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Según Bloomberg Línea, el sol peruano encabezó el desempeño de las monedas latinoamericanas durante mayo al registrar una apreciación de 2,74% frente al dólar. El resultado llamó la atención porque se produjo en medio de un contexto de incertidumbre electoral y de una elevada volatilidad en los mercados financieros locales.

Los analistas consideran que el comportamiento de la moneda peruana seguirá estrechamente ligado a los acontecimientos políticos de las próximas semanas. Las señales que emita el próximo gobierno, así como la relación que mantenga con el Congreso y los agentes económicos, serán determinantes para la confianza de los mercados.

Por ahora, el dólar continúa siendo uno de los principales termómetros de la economía peruana. Con una elección definida por un margen reducido y con el país a la espera de resultados definitivos, el mercado cambiario seguirá atento a cada novedad de este escenario poselectoral.

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