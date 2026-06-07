Proceso Electoral deja 24 detenidos en los distritos fiscales
Ministerio Público reportó 8355 actuaciones fiscales preventivas a nivel nacional. El 28,89% corresponde a acciones de difusión, acopio de información y coordinación previas.
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Las quejas por posibles irregularidades en algunas mesas de sufragio pusieron en alerta a las autoridades, que recibieron denuncias en los puestos de votación.
Según el Ministerio Público, durante el proceso se reportaron 8.355 actuaciones fiscales preventivas a nivel nacional.
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De este total, el 28,89% corresponde a acciones de difusión, acopio de información y coordinación previa; el 58,8%, a acciones preventivas; el 7,13%, a constataciones preventivas; el 5,31%, a acciones de difusión de derechos y deberes de la ciudadanía; y el 2,3%, a otras actuaciones.
Asimismo, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple) reportó 24 detenidos en los distritos fiscales de La Libertad (seis), Cusco (cuatro), Santa (dos), Lambayeque (dos), Piura (dos), Sullana (uno), Amazonas (uno), Lima Norte (cuatro), Ayacucho (uno) y Cajamarca (uno).