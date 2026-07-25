Trágico choque en la Panamericana Sur deja al menos cinco muertos y 15 heridos | Foto: Radio Uno

Trágico choque en la Panamericana Sur deja al menos cinco muertos y 15 heridos | Foto: Radio Uno

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Al menos cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras un choque frontal ocurrido la mañana de este sábado 25 de julio en el kilómetro 1.292 de la carretera Panamericana Sur, a unos diez minutos de la ciudad de Tacna. El accidente involucró a un bus interprovincial de la empresa Copacabana, un bus interurbano que, presuntamente, se dirigía al distrito de Sama y una camioneta que transportaba ganado.

El fuerte impacto dejó la camioneta y el bus interurbano con graves daños. Debido a la magnitud del choque, varias personas quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos, por lo que los bomberos utilizaron herramientas de corte para rescatarlas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue de Tacna, mientras la Policía Nacional acordonó la zona para facilitar las diligencias.

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Cuatro menores permanecen hospitalizados

El director del Hospital Hipólito Unanue, Eddy Vicente, informó que el establecimiento recibió a 15 personas heridas. Entre ellas figuran cuatro menores de 7, 9, 13 y 15 años, quienes permanecen bajo atención médica.

Asimismo, precisó que uno de los pacientes se encuentra en estado grave en la unidad de Trauma Shock debido a múltiples fracturas y requiere una intervención quirúrgica de urgencia. El resto de los heridos permanece estable y continúa en observación.

Investigan las causas del choque

Las primeras diligencias apuntan a que la densa neblina que cubría la carretera redujo la visibilidad en la zona. Además, las autoridades evalúan si una invasión del carril contrario durante una maniobra de adelantamiento desencadenó el accidente. No obstante, la Policía indicó que las causas serán determinadas por los peritajes correspondientes.

El tramo donde ocurrió el siniestro registra antecedentes de accidentes de tránsito. Según reportes locales, un día antes otro choque en el mismo sector provocó la muerte del conductor de un taxi, lo que vuelve a poner en evidencia los riesgos de circular por esta parte de la Panamericana Sur, caracterizada por la escasa visibilidad y las curvas pronunciadas.

Tramo con antecedentes de accidentes

El sector donde ocurrió el siniestro registra antecedentes de accidentes de tránsito. De acuerdo con el reporte, apenas un día antes otro choque en la misma zona provocó la muerte del conductor de un taxi.

Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de transitar por este tramo de la Panamericana Sur, donde la escasa visibilidad y las curvas pronunciadas representan un peligro constante para los conductores.