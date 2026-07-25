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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este SÁBADO 25 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 25 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 25 de julio. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 25 de julio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de HOY, sábado 25 de julio?

  • Aries: Tus conocimientos han aumentado y esto te permite resaltar y ser consultado por personas influyentes. En el amor, ha llegado el momento de responder preguntas. No sigas evadiendo.
  • Tauro: Es posible que te sientas dividido en lo sentimental. Estarás entre una persona del pasado y una nueva posibilidad. No te apresures a tomar decisiones si no estás seguro del camino a seguir.
  • Géminis: Recibes un préstamo o un adelanto que te permitirá solventar pagos y algunas necesidades que no tenías cubiertas. En el amor, esa persona no es sincera. No caigas en sus manipulaciones.
  • Cáncer: Ahora que conoces la manera correcta de ejecutar esa labor lograrás avanzar como nunca imaginaste. En el amor, esa persona que se fue regresará. Evita vincularte y aclara todas tus dudas.
  • Leo: A pesar de lo cortante y distante que parece, esa persona desea estar a tu lado y hoy te lo demostrará. No dejes que el orgullo te gane y demuestra disposición para que ambos puedan reconciliarse.
  • Virgo: Termina la angustia y la desesperación. Una persona intercederá por ti frente a ese superior que piensas desea apartarte de algunos proyectos. Se resuelven los conflictos y vuelve la calma.
  • Libra: No pedir ayuda y hacer las cosas a tu modo está costándote desgaste físico y una sobrecarga de la que aún no te liberas. Alguien te hará tomar consciencia de este proceder y cambiarás.
  • Escorpio: Hay cosas que no vas a recuperar y te está costando adaptarte a este tiempo de cambios. Si lo haces llegarán a ti oportunidades de crecimiento que jamás imaginaste. Confía en el proceso.
  • Sagitario: No vincules tus sentimientos con alguien que no está dando señales de querer algo estable. Es mejor alejarte y esperar nuevas y mejores oportunidades. Surge una reunión con amigos.
  • Capricornio: Esa persona no se siente comprendida por ti y ha decidido tomar distancia. No es el momento de insistir o pedir explicaciones, puesto que no te las daría. Espera y trata de reflexionar.
  • Acuario: Por más que evadas a esa persona, surgirá un encuentro inesperado que les permitirá limar asperezas y recuperar la amistad que tuvieron en algún momento. Tiempos de unión y reconciliación.
  • Piscis: Separarte de esa persona no ha aplacado los reproches que sientes por su actitud. No busques más escenas de conflicto, puesto que no te servirá. Sana tu corazón y no mires el pasado.
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