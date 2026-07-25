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Ciencia

China presenta una batería sin litio que promete electricidad durante más de 5.700 años y resiste temperaturas extremas

La batería opera mediante desintegración radiactiva de carbono-14 y es ideal para equipos de larga duración continua.

Investigadores de la Universidad Normal del Noroeste y Gansu Zhulong Technology presentan un prototipo nuclear sin litio capaz de generar electricidad sin necesidad de recarga.
Investigadores de la Universidad Normal del Noroeste y Gansu Zhulong Technology presentan un prototipo nuclear sin litio capaz de generar electricidad sin necesidad de recarga. | Composición LR/South China Morning Post/Chat GPT
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Investigadores de la Universidad Normal del Noroeste y la empresa Gansu Zhulong Technology revelaron un prototipo energético nuclear sin litio capaz de producir electricidad a pequeña escala durante milenios. Según South China Morning Post, este avance tecnológico chino se posiciona como una alternativa revolucionaria para dispositivos situados en entornos inaccesibles, donde el reemplazo de componentes tradicionales es inviable.

Esta tecnología ofrece una alternativa revolucionaria para entornos insólitos donde el reemplazo de componentes resulta inviable. El dispositivo funciona de forma fiable con temperaturas extremas, aseguró Su Maogen, vocero de la institución educativa. Dichas especificaciones térmicas abren paso a su implementación en varios casos, como implantes médicos y exploración marina profunda.

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¿Qué ofrece la batería sin litio Qianjiyuan Tianshu de China?

Pekín desarrolló la batería Qianjiyuan Tianshu, un dispositivo libre de litio que opera mediante desintegración radiactiva de carbono-14. A diferencia de los acumuladores químicos tradicionales, este sistema genera corriente continua al capturar partículas beta con un transductor de carburo de silicio (SiC). La tecnología es totalmente nacional y prescinde de componentes importados para su funcionamiento.

El líder de la investigación, Su Maogen, detalló que el carbono-14 tiene una vida media de 5.730 años, lo que proporciona a la batería una vida útil teórica de miles de años. Ese prolongado suministro continuo resulta ideal en equipos de larga duración sin mantenimiento técnico. No obstante, el caudal energético actual no alcanza la potencia exigida por los aparatos electrónicos de consumo masivo.

Asimismo, la Universidad Normal del Noroeste certificó que el prototipo mantiene un rendimiento estable entre -100 °C y 200 °C, superando a las fuentes comerciales. El propio Su Maogen destacó que esta alta tolerancia ambiental, con apenas 1,13 microvatios de potencia, la vuelve idónea para "implantes médicos, regiones polares, aguas profundas y aplicaciones de defensa y aeroespaciales", entornos inhóspitos donde resulta complejo sustituir la alimentación eléctrica.

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¿Cómo se diferencia la Qianjiyuan Tianshu de su predecesora y cuándo se comercializaría?

El nuevo dispositivo Qianjiyuan Tianshu constituye una evolución técnica frente al prototipo Zhulong-1 de 2024. Los investigadores lograron disminuir el material radiactivo hasta un 22% del requerimiento previo, mientras elevaron 2,5 veces la corriente de cortocircuito y 2,6 veces la potencia de salida máxima. Asimismo, contrajeron el volumen efectivo al 17%, logro que multiplicó por 15,5 la densidad energética volumétrica. Esa fuente energética carece de la fuerza requerida para impulsar teléfonos inteligentes, ordenadores o automóviles eléctricos.

"Las versiones anteriores adolecían de baja potencia, mala integración y altos costes, por lo que el equipo se centró en hacer que el dispositivo fuera compacto, potente, asequible y de fabricación totalmente nacional", afirmó el medio oficial Science and Technology Daily.

En la actualidad, el artefacto no está a la venta ni posee una fecha oficial de lanzamiento al mercado. El proyecto atraviesa una fase de validación técnica y ensayos enfocados en usos industriales específicos, por lo cual enfrentará estrictas certificaciones regulatorias y de seguridad antes de su distribución.

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