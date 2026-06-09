Familiares reportan largas esperas y falta de atención en hospitales Santa Rosa y Dos de Mayo, según denuncia ciudadana

Familiares de pacientes denuncian fallas en la atención de emergencias en los hospitales Santa Rosa y Dos de Mayo, en Lima, donde hay largas esperas por falta de camas. | Foto: difusión

Familiares de pacientes denuncian fallas en la atención de emergencias en los hospitales Santa Rosa y Dos de Mayo, en Lima, donde hay largas esperas por falta de camas. | Foto: difusión

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Familiares de pacientes denunciaron presuntas deficiencias en la atención de los servicios de emergencia de los hospitales Santa Rosa y Dos de Mayo, en Lima, donde decenas de personas permanecerían esperando atención médica durante varias horas debido a la falta de camas y a la alta demanda de pacientes. Según la denuncia ciudadana, la situación estaría afectando especialmente a personas que requieren atención especializada e internamiento inmediato.

De acuerdo con los testimonios recogidos, uno de los casos más preocupantes corresponde al de una adulta mayor que permanece en silla de ruedas mientras espera ser evaluada por especialistas. Sus familiares sostienen que la paciente presenta un delicado estado de salud y necesita ser internada con urgencia, pero hasta el momento no habría podido acceder a una cama disponible dentro del establecimiento.

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Pacientes permanecerían horas en emergencia a la espera de atención

Según la denuncia ciudadana, varios pacientes continúan en las áreas de emergencia a la espera de una evaluación médica, atención especializada o un eventual traslado a otras áreas hospitalarias. Los familiares afirman que la saturación de los servicios estaría generando demoras prolongadas que incrementan la preocupación de quienes acompañan a los enfermos.

Asimismo, señalaron que la falta de espacios disponibles dificulta la atención de nuevos ingresos y complica la situación de personas que requieren observación permanente. La presunta congestión en ambos hospitales habría provocado que algunos pacientes aguarden durante largas horas sin recibir una solución inmediata a sus necesidades médicas.

Solicitan intervención de Susalud y del Ministerio de Salud

Frente a esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al Ministerio de Salud y a las demás autoridades competentes para que evalúen las condiciones en las que operan los servicios de emergencia de ambos hospitales.