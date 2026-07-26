Cabecilla de Los R7 huyó de Ecuador y formó una temible banda criminal en Lima Norte

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La Policía Nacional informó sobre la captura de miembros de una presunta banda internacional dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, secuestro, tráfico de drogas y de armas, secuestro, así como trata de personas, en Lima Norte. La operación se realizó la mañana de este domingo, 26 de julio, en San Martín de Porres.

Personal de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Norte 2 estuvo a cargo del operativo que permitió la aprehensión de tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los R7 de Canta Callao', todos de nacionalidad ecuatoriana.

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De manera preliminar se conoce que estarían implicados en el asesinato de un transportista venezolano y de una mujer ecuatoriana, víctima de trata. También se los vincula a otros delitos, agravados cometidos en su país.

Los agentes también encontraron un arma de fuego, bolsas con droga, dinero en efectivo, municiones, celulares, cuadernos con anotaciones y otros objetos.

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Se ha levantado una investigación para determinar los delitos en los que estarían involucrados los aprehendidos, tanto en Perú como en Ecuador, indicó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Hasta el momento informaron que la investigación está en desarrollo, se prevé que se realicen nuevos allanamientos producto de este operativo policial.

CABECILLA HUYÓ DE ECUADOR

Los detenidos en la calle Los Jazmines Mza. F, lote 28, San Martín de Porres son: José Antonio Loor Aveiga (40), alias Chelo y sindicado como cabecilla de la banda;

Karina Lisbeth Veliz Moreira (25), pareja 'El chelo', y Freddy Alejandro Intriago Cedeño, señalados como integrantes de la red.

Las autoridades informaron que el sujeto conocido con el alias de 'Chelo', de nacionalidad ecuatoriana, integraría la organización criminal transnacional 'Los R7', dedicada a cometer diversos ilícitos en Lima Norte y en el Callao. Este individuo registraría antecedentes por los presuntos delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de armas de fuego) y delito contra la libertad personal (secuestro).

Asimismo, se conoce que alias Chelo habría abandonado territorio ecuatoriano debido a las disputas generadas por el control de actividades ilícitas entre las organizaciones criminales 'Los Choneros' y 'Los Lobos', luego de haber recibido amenazas por parte de integrantes de dichas estructuras delictivas.

Del mismo modo, se tiene conocimiento de que habría cumplido una condena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario del Ecuador, recuperando posteriormente su libertad bajo un régimen de reglas de conducta. Sin embargo, registraría una orden de captura vigente emitida por las autoridades judiciales de dicho país, circunstancia por la cual evitaría retornar a territorio ecuatoriano.

Respecto a la estructura criminal, se estima que la organización estaría conformada por aproximadamente nueve integrantes, además de otros colaboradores aún no identificados plenamente. Esta banda operaría independientemente y no estaría vinculada con otro par en el extranjero.

Entre sus principales actividades ilícitas se encontrarían la captación y traslado de ciudadanas ecuatorianas hacia el Perú para ser explotadas sexualmente en la avenida Canta Callao y diversos sectores de Comas e Independencia.

EXTORSIÓN A TRANSPORTISTAS

Asimismo, la organización se dedicaría a la extorsión de conductores de vehículos de transporte informal (colectivos) que cubren la ruta Canta Callao – Comas, a quienes remitirían mensajes intimidatorios mediante la aplicación WhatsApp, exigiendo pagos periódicos a cambio de permitirles operar y brindarles supuesta seguridad durante sus recorridos, de igual forma, se ha establecido que los días martes los integrantes de la organización realizarían la recaudación del dinero producto de las actividades ilícitas.

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En tal sentido, el cuaderno incautado durante la intervención contendría anotaciones relacionadas con los registros de cobros efectuados por los integrantes de la organización, así como la identificación de algunas de sus presuntas víctimas, constituyéndose en un elemento de interés para el desarrollo de las investigaciones.

DOS HOMICIDIOS Y ATENTADOS

El 2 de agosto del 2025, Edwin Steven Sánchez Rimacuna, de nacionalidad venezolana, fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en la intersección de la avenida Canta Callao con la avenida Carlos Izaguirre, recibiendo múltiples impactos de bala que le ocasionaron la muerte.

De acuerdo con la información obtenida, dicho hecho sería atribuible a integrantes de la banda criminal "Los R7", en razón de que la víctima presuntamente se habría negado a efectuar los pagos extorsivos exigidos por esta organización para permitir el desarrollo de sus actividades comerciales en la zona bajo su influencia delictiva.

El 3 de abril del 2026, en la intersección de la avenida Canta Callao altura de la Av. Los Dominicos, se registró un enfrentamiento armado protagonizado por presuntos integrantes de organizaciones criminales, quienes realizaron múltiples disparos con armas de fuego, generando grave riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con la información obtenida mediante labores de inteligencia, este hecho estaría relacionado con la disputa por el control y la hegemonía de las actividades ilícitas desarrolladas en dicho sector, conflicto en el que tendría participación la banda criminal 'Los R7'.

Asimismo, se advierte que este episodio guarda similitud con otro evento de violencia de características similares ocurrido durante el año 2025 en las inmediaciones del Óvalo Canta Callao, lo que evidenciaría la persistencia de las pugnas entre organizaciones delictivas por el dominio territorial y el control de economías criminales en esa jurisdicción.

El 15 de enero del 2026, una mujer de aproximadamente 30 años, de nacionalidad ecuatoriana, fue asesinada por esta banda criminal al ser víctima de trata de personas. Su cuerpo fue hallado dentro de un colchón que recicladores de la zona recogieron por la suma de 30 soles.