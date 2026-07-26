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Política

Miguel Torres es elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027

La lista encabezada por Miguel Torres logró el mayor número de votos en la segunda votación para la presidencia de la Mesa Directiva.

En una primera votación, ninguna de las listas logró la mayoría simple (31).
En una primera votación, ninguna de las listas logró la mayoría simple (31).
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Miguel Torres es elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

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En una primera votación, ninguna de las listas logró la mayoría simple (31). Daniel Barragán, de la Lista 2, quedó con 29 votos y Miguel Torres, de la Lista 1, con 30.

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Uno de los votos fue observado por presentar ambos recuadros marcados. El de la Lista 1 de manera parcial y el de la Lista 2, total. Patricia Juárez, una de las legisladoras escrutadoras, impugnó el voto, mientras que Agripina Córdova (Obras), sostuvo que el voto era válido.

Al ver el resultado de los votos, Fernando Rospigliosi indicó que no valía la pena debatir por ello porque su conteo no ayudaría a definir al ganador. Después de ello, convocó a una segunda votación.

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