Durante el siglo XV, esta infraestructura inca se consolidó como un modelo de planificación estatal, facilitando el transporte entre las cumbres andinas y la costa. | Composición LR/Gobierno del Perú/ChatGPT

Durante el siglo XV, esta infraestructura inca se consolidó como un modelo de planificación estatal, facilitando el transporte entre las cumbres andinas y la costa. | Composición LR/Gobierno del Perú/ChatGPT

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El Imperio inca diseñó una gigantesca red de caminos en América prehispánica para enlazar seis países de Sudamérica, a través de valles, desiertos, selvas y montañas, a lo largo de miles de kilómetros. Esa infraestructura facilitó el traslado de mercancías, personas e información con una adaptación notable a terrenos complejos. Según la UNESCO, la vía alcanzó su auge durante el siglo XV como modelo de planificación estatal: "Conectaba las cumbres nevadas de los Andes con la costa".

Más de 500 años después, diversas comunidades andinas aún utilizan esta obra monumental, mientras otros tramos disfrutan de protección como patrimonio cultural. El organismo internacional recalca que el sistema "continúa hoy brindando a las comunidades un sentido de identidad y permitiendo que sus prácticas culturales, expresiones culturales y habilidades tradicionales se transmitan de generación en generación".

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¿Qué países de Sudamérica conecta la histórica megacarretera inca Qhapaq Ñan?

Esta monumental red vial de más de 30.000 kilómetros de extensión abarca zonas geográficas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El trazado alcanzó su máxima plenitud en el siglo XV tras la consolidación del dominio del Tahuantinsuyo sobre los Andes. Cuatro arterias principales emergían desde el Cusco para ramificarse en senderos secundarios que enlazaban centros administrativos, zonas agrícolas, santuarios y asentamientos.

El entramado ejercía como eje político, militar, económico y administrativo del Estado incaico. Sobre ese trazado viajaban ejércitos, autoridades imperiales, caravanas de llamas y los chasquis, corredores que transmitían información mediante relevos. De forma paralela, la vía facilitaba el traslado de víveres, textiles, metales preciosos, hojas de coca, madera, plumas y conchas de Spondylus para sostener el intercambio regional.

La histórica megacarretera inca Qhapaq Ñan abarca zonas geográficas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Foto: Gobierno del Perú

La envergadura de la obra impacta a los expertos contemporáneos. La UNESCO destaca que el sistema "demuestra un dominio absoluto de la ingeniería aplicada a la resolución de los múltiples problemas que plantea el variado paisaje andino", esto debido a la edificación de escalinatas, puentes colgantes, muros de contención, drenajes y accesos empedrados capaces de unir cumbres superiores a 6.000 metros de altitud con junglas, valles fértiles y desiertos.

¿Cómo se conserva hoy la red vial inca del Qhapaq Ñan?

Inscrito como Patrimonio Mundial en 2014, el Qhapaq Ñan reúne 273 componentes arqueológicos distribuidos a lo largo de 6.000 kilómetros. Estos tramos contienen senderos de piedra, graderías, tambos y puentes en notable estado de preservación. Dichos vestigios permiten analizar a detalle el funcionamiento de este colosal trazado prehispánico.

La protección de este legado combina la labor técnica gubernamental y el resguardo de las poblaciones locales. De acuerdo con el organismo internacional, las reparaciones y el mantenimiento, cuando son necesarios, se realizan con técnicas y materiales tradicionales. En el territorio peruano, las autoridades del Ministerio de Cultura ejecutan tareas de restauración, registro digital y señalización.

Sin embargo, el deterioro antrópico —como la expansión urbana, la agricultura y el vandalismo— atenta contra las rutas. A ello se suman los estragos del clima, sismos y derrumbes. Ante tales riesgos, los seis países involucrados mantienen acuerdos de gestión conjunta centrados en el monitoreo y el turismo sostenible.