Mesa Directiva del Congreso EN VIVO: eligen a los nuevos presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados
Las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno buscarán las Mesas Directivas del Congreso para contrapesar el poder con el Gobierno de Keiko Fujimori. Daniel Barragán y Miguel Torres disputarán la presidencia del Senado, mientras que Óscar Reto y Norma Yarrow la de Diputados.
- Miguel Torres y Daniel Barragán disputarán la Mesa Directiva del Senado
- Óscar Reto de Buen Gobierno y Analí Márquez de JP lideran lista a la Mesa Directiva de diputados
DÍA CLAVE. Este domingo 26 de julio, el Congreso de la República elegirá a los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Con la elección en la Cámara Alta se definirá quién encabezará el Parlamento durante el primer año del gobierno de Keiko Fujimori. En este proceso se enfrentarán dos bloques: por un lado, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Cívico Obras, que buscan consolidar una oposición y frenar la toma del poder; y, por el otro, Fuerza Popular y Renovación Popular. Miguel Torres y Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado, mientras que Óscar Reto y Norma Yarrow competirán por la presidencia de la Cámara de Diputados. La jornada de votación comenzará al mediodía.
Elección de las Mesas Directivas del Congreso: ÚLTIMAS NOTICIAS
Mesa Directiva del Congreso: las listas que disputarán la Cámara de Diputados
Lista 1:
Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) — Presidente
Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta
Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente
José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) — Tercer vicepresidente
Lista 2:
Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) — Presidenta
Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) — Primera vicepresidenta
Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) — Segunda vicepresidenta
Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) — Tercer vicepresidente
Mesa Directiva del Congreso: las listas que disputarán la Cámara de Senadores
Lista 1:
Miguel Ángel Torres (presidente)
Alejandro Muñante (primer vicepresidente)
Nilza Chacón (segunda vicepresidenta)
Edgar Mancha Pineda (tercer vicepresidente).
Lista 2:
Daniel Hugo Barragán (presidente)
Jaime Quito (primer vicepresidente)
Jaime Delgado (segundo vicepresidente)
Nora Bonifaz (terceira vicepresidenta)
Mesas Directivas del Congreso: HOY se eligen a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados
Este domingo, desde el mediodía, el Congreso elegirá a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. Con la primera elección se sabrá quién dirigirá el Parlamento durante el primer año del Gobierno de Fujimori. Desde Ahora Nación, Juntos por el Perú, Cívico Obras y Buen Gobierno se buscará hacer oposición al Ejecutivo y contrapesar los poderes. Fuerza Popular y Renovación Popular serán aliados.