Mesa Directiva del Congreso EN VIVO: eligen a los nuevos presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados

DÍA CLAVE. Este domingo 26 de julio, el Congreso de la República elegirá a los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Con la elección en la Cámara Alta se definirá quién encabezará el Parlamento durante el primer año del gobierno de Keiko Fujimori. En este proceso se enfrentarán dos bloques: por un lado, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Cívico Obras, que buscan consolidar una oposición y frenar la toma del poder; y, por el otro, Fuerza Popular y Renovación Popular. Miguel Torres y Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado, mientras que Óscar Reto y Norma Yarrow competirán por la presidencia de la Cámara de Diputados. La jornada de votación comenzará al mediodía.

Elección de las Mesas Directivas del Congreso: ÚLTIMAS NOTICIAS 09:35 Mesa Directiva del Congreso: las listas que disputarán la Cámara de Diputados Lista 1:

Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) — Presidente

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta

Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente

José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) — Tercer vicepresidente



Lista 2:

Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) — Presidenta

Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) — Primera vicepresidenta

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) — Segunda vicepresidenta

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) — Tercer vicepresidente 09:25 Mesa Directiva del Congreso: las listas que disputarán la Cámara de Senadores Lista 1:

Miguel Ángel Torres (presidente)

Alejandro Muñante (primer vicepresidente)

Nilza Chacón (segunda vicepresidenta)

Edgar Mancha Pineda (tercer vicepresidente).



Lista 2:

Daniel Hugo Barragán (presidente)

Jaime Quito (primer vicepresidente)

Jaime Delgado (segundo vicepresidente)

Nora Bonifaz (terceira vicepresidenta) 09:15 Mesas Directivas del Congreso: HOY se eligen a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados Este domingo, desde el mediodía, el Congreso elegirá a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. Con la primera elección se sabrá quién dirigirá el Parlamento durante el primer año del Gobierno de Fujimori. Desde Ahora Nación, Juntos por el Perú, Cívico Obras y Buen Gobierno se buscará hacer oposición al Ejecutivo y contrapesar los poderes. Fuerza Popular y Renovación Popular serán aliados.