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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, domingo 26 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, domingo 26 de julio. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 26 de julio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval, hoy domingo 26 de julio?

  • Aries: Recordar las palabras hirientes que ha tenido esa persona contigo no te está permitiendo superar la experiencia y dejar esa historia atrás. Fortalece tu autoestima y no vuelvas a mirar el pasado.
  • Tauro: Buscarás espacios donde puedas estar a solas. Es posible que repases información o leas documentos importantes. En el amor, sigue tu intuición y aléjate de esa persona que no ha sido transparente.
  • Géminis: Tendrás una reunión con amistades y personas cercanas. Pasarás un excelente momento. Tu atractivo despierta el interés de alguien que no dudará en aproximarse. Te emocionará.
  • Cáncer: Un familiar podría reclamarte por descuidos vinculados al dinero o con un adulto mayor. El malentendido será aclarado y se disculpará contigo. En el amor, sé directo y esa persona no desconfiará.
  • Leo: Tendrás que desplazarte a distintos lugares para resolver pendientes que no lograste culminar a lo largo de la semana. Por la noche alguien que desea volverte a ver se comunicará contigo.
  • Virgo: La madurez con la que has enfrentado los desafíos de tu relación harán que esa persona confíe en un futuro contigo. Hoy se fortalecerán más los lazos y es posible que hablen de compromiso.
  • Libra: Esa persona que se alejó volverá sin dar explicaciones, esto podría conducirte a un conflicto en donde ninguna de las partes cederá. Evita tensiones y aléjate, con el tiempo reparará en su error.
  • Escorpio: Una persona que se comprometió a ayudarte no ha desarrollado la labor que le encomendaste. Tendrás que dedicarte personalmente a culminar todo lo pendiente para evitar problemas.
  • Sagitario: Tendrás que sacrificar esa salida con amigos para atender asuntos de tipo familiar. Te hará bien saber que has resuelto aquello que venía afectando a tus seres queridos. Momentos de armonía.
  • Capricornio: Si eres cortante esa persona también lo será. Ninguna de las partes desea ceder frente al otro y si no eres consciente de esto no habrá reconciliación. Vence el orgullo y todo cambiará.
  • Acuario: Recuerdas los buenos momentos que viviste con esa persona que aún amas. Ella también pasa por lo mismo, pero el resentimiento aún los acompaña y no se aproximarán. Paciencia.
  • Piscis: La apatía no te permite iniciar el día con buenos ánimos. Levántate, tienes mucho por hacer y no puedes dejar que todo se siga acumulando. Un familiar se percatará de esto y te lo advertirá.


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