➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, domingo 26 de julio. | Foto: composición LR

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¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 26 de julio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval, hoy domingo 26 de julio?

Aries: Recordar las palabras hirientes que ha tenido esa persona contigo no te está permitiendo superar la experiencia y dejar esa historia atrás. Fortalece tu autoestima y no vuelvas a mirar el pasado.

Tauro: Buscarás espacios donde puedas estar a solas. Es posible que repases información o leas documentos importantes. En el amor, sigue tu intuición y aléjate de esa persona que no ha sido transparente.

Géminis: Tendrás una reunión con amistades y personas cercanas. Pasarás un excelente momento. Tu atractivo despierta el interés de alguien que no dudará en aproximarse. Te emocionará.

Cáncer: Un familiar podría reclamarte por descuidos vinculados al dinero o con un adulto mayor. El malentendido será aclarado y se disculpará contigo. En el amor, sé directo y esa persona no desconfiará.

Leo: Tendrás que desplazarte a distintos lugares para resolver pendientes que no lograste culminar a lo largo de la semana. Por la noche alguien que desea volverte a ver se comunicará contigo.

Virgo: La madurez con la que has enfrentado los desafíos de tu relación harán que esa persona confíe en un futuro contigo. Hoy se fortalecerán más los lazos y es posible que hablen de compromiso.

Libra: Esa persona que se alejó volverá sin dar explicaciones, esto podría conducirte a un conflicto en donde ninguna de las partes cederá. Evita tensiones y aléjate, con el tiempo reparará en su error.

Escorpio: Una persona que se comprometió a ayudarte no ha desarrollado la labor que le encomendaste. Tendrás que dedicarte personalmente a culminar todo lo pendiente para evitar problemas.

Sagitario: Tendrás que sacrificar esa salida con amigos para atender asuntos de tipo familiar. Te hará bien saber que has resuelto aquello que venía afectando a tus seres queridos. Momentos de armonía.

Capricornio: Si eres cortante esa persona también lo será. Ninguna de las partes desea ceder frente al otro y si no eres consciente de esto no habrá reconciliación. Vence el orgullo y todo cambiará.

Acuario: Recuerdas los buenos momentos que viviste con esa persona que aún amas. Ella también pasa por lo mismo, pero el resentimiento aún los acompaña y no se aproximarán. Paciencia.

Piscis: La apatía no te permite iniciar el día con buenos ánimos. Levántate, tienes mucho por hacer y no puedes dejar que todo se siga acumulando. Un familiar se percatará de esto y te lo advertirá.





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