Un equipo internacional de investigadores ha confirmado una hipótesis de Einstein sobre el movimiento de la Tierra, usando observaciones satelitales y mediciones láser avanzadas. | Composición LR/AFP/National Geographic/ChatGPT

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Un equipo internacional de investigadores confirmó con exactitud récord una hipótesis histórica de Albert Einstein sobre el movimiento de la Tierra. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature, aprovecha observaciones satelitales y mediciones láser de alta precisión para respaldar con firmeza la teoría general de la relatividad.

Este logro surgió tras evaluar por tres años la trayectoria de varios satélites geodésicos en órbita. Pese a la sutileza de ese fenómeno físico imperceptible a simple vista, la tecnología actual permitió registrarlo de forma inédita. El físico italiano Ignazio Ciufolini, líder del estudio, afirmó que los datos "representan una nueva confirmación de la relatividad general bajo condiciones cada vez más exigentes".

¿Cómo confirmó la ciencia la predicción de Einstein sobre la rotación de la Tierra?

La teoría de la relatividad general de 1915 anticipó que un cuerpo celeste no solo curva la gravedad, sino que también tuerce el tejido cósmico a su alrededor al girar. Este fenómeno, denominado efecto Lense-Thirring o arrastre del espacio-tiempo, genera una alteración imperceptible para los humanos en el entorno planetario. Hoy, la física moderna comprobó experimentalmente que el movimiento de nuestro globo efectivamente deforma la estructura del universo.

Para verificar ese postulado, los investigadores utilizaron mediciones láser hacia retroreflectores de los satélites LARES-2, LAGEOS y datos de la misión GRACE de la NASA. El análisis de las minúsculas desviaciones orbitales alcanzó una exactitud sin precedentes, reduciendo el margen de error a casi una parte por mil.

El logro técnico exigió aislar las fluctuaciones gravitatorias y ambientales mediante el diseño estratégico de órbitas y modelos matemáticos avanzados. Tras este riguroso proceso, el equipo científico certificó que "la descripción formulada por Einstein hace más de cien años continúa coincidiendo con las observaciones experimentales de mayor precisión disponibles hasta ahora". El hito consolida nuevamente los pilares de la física contemporánea.

¿Por qué el satélite LARES-2 y el efecto de arrastre del espacio-tiempo revolucionan la relatividad general?

Aunque la deformación espacial alrededor de la Tierra es leve, este fenómeno alcanza proporciones gigantescas en objetos cósmicos de masa colosal y giro veloz, tales como agujeros negros o estrellas de neutrones. El análisis de esa conducta es clave para descifrar la dinámica en cuerpos extremos, la formación de discos de acreción, los chorros relativistas y las ondas gravitacionales registradas por detectores actuales.

El ensayo científico refleja además el salto tecnológico de la geodesia espacial. El satélite LARES-2 cuenta con una arquitectura ultradensa y una geometría esférica casi perfecta, apta para minimizar la interferencia de la radiación solar, el frote atmosférico residual y otras presiones externas. Dicha firmeza posibilitó la recolección de mediciones impolutas, muy superiores a las de sondas previas.

"Los resultados no sustituyen a la teoría de Einstein ni descubren una nueva ley física; más bien, fortalecen una de sus predicciones más sutiles con un grado de exactitud sin precedentes", señala el informe. Más allá de ratificar la relatividad general en el entorno terrestre, estos datos optimizarán los modelos del campo gravitatorio, la precisión geodésica, la navegación en el cosmos y la física fundamental.