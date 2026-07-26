¿Qué hará la Cámara de Diputados? tres claves para entender sus funciones en el nuevo Congreso bicameral

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Después de más de 20 años, el Congreso peruano volverá a ser bicameral. Las cámaras de Diputados y de Senadores estarán nuevamente en funciones durante el periodo 2026-2031. En la Cámara Baja, 130 diputados participarán en el inicio del proceso de elaboración de las nuevas leyes que regirán durante el próximo lustro.

Si bien las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados requerirán el aval de la Cámara de Senadores para convertirse en norma, ello no significa que la Cámara Baja sea un espacio de menor relevancia. Por el contrario, será allí donde se ejercerán las principales funciones de control político sobre el Poder Ejecutivo.

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Control político

Con el nuevo Congreso bicameral, los diputados tendrán la facultad de interpelar y censurar a los ministros de Estado. Los titulares de cada cartera deberán responder por su gestión ante la Cámara Baja y, si sus explicaciones no resultan satisfactorias, podrían ser censurados y obligados a dejar el cargo, siempre que la moción de censura sea aprobada por más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara.

Asimismo, la Cámara de Diputados será el único órgano facultado para otorgar o rechazar la cuestión de confianza planteada por iniciativa ministerial, consolidándose como el espacio de representación ciudadana donde se define la permanencia política del Consejo de Ministros.

César Delgado-Guembes, abogado constitucionalista y especialista en derecho y gestión parlamentaria, considera que podría resultar relativamente sencillo interpelar a los ministros, pero mucho más difícil censurarlos.

"Según las reglas para la votación, sí puede afirmarse que la valla para admitir las interpelaciones es significativamente más baja que la valla para presentar, admitir y aprobar las censuras del gabinete o de cualquiera de los ministros. Dada la composición de la Cámara de Diputados, en el papel cabría esperar que las censuras al gabinete o a los ministros no resulten tan fáciles de prosperar", señala.

Las interpelaciones no serán el único mecanismo de control político. Como se sabe, las vacancias presidenciales han marcado la política peruana durante la última década. Con el nuevo diseño bicameral, la Cámara de Diputados tendrá la competencia para iniciar y debatir las mociones de vacancia o suspensión del presidente de la República por incapacidad moral o física, así como sustentar dichos acuerdos ante la Cámara de Senadores.

Comisiones

La Cámara de Diputados organizará su labor técnica y de fiscalización a través de cuatro categorías de comisiones: ordinarias legislativas, ordinarias no legislativas, de investigación y especiales.

Las 16 comisiones ordinarias legislativas serán órganos permanentes encargados de estudiar y dictaminar los proyectos de ley según su especialidad. Estas abarcarán materias como Economía, Salud, Justicia y la nueva Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital. Los dictámenes aprobados por estas comisiones serán debatidos posteriormente en el Pleno de la Cámara Baja y, de ser aprobados, pasarán al Senado para su evaluación.

Sobre el número de comisiones acordadas para el inicio de funciones de la Cámara Baja, Delgado-Guembes sostuvo que la eficacia del trabajo parlamentario depende más de las competencias asignadas a cada comisión que de su cantidad o denominación.

"El número y la nomenclatura de las comisiones no son un índice de una presunta mejor o peor atención de las necesidades de nuestro país. El nombre de las comisiones no quiere decir que las competencias y necesidades queden sin cobertura. En el Senado francés, por ejemplo, el número de comisiones ordinarias o legislativas ha sido de alrededor de seis o siete. El Senado francés cuenta con más de 300 senadores y alrededor de diez grupos parlamentarios. El número significativamente mayor de senadores y de grupos parlamentarios no supone que la multiplicidad de materias deje sin consideración los asuntos que afectan a la ciudadanía. El nombre de una comisión dice poco. Lo que cuenta es la comprensión de las competencias que se le atribuyan a cada comisión", indicó.

Por otro lado, existirán tres comisiones ordinarias no legislativas con funciones permanentes vinculadas a procesos constitucionales: la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo —encargada de evaluar la eficacia de las leyes— y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, responsable de calificar e investigar denuncias contra altos funcionarios.

Finalmente, estarán las comisiones especiales, creadas de manera temporal para fines protocolares, ceremoniales o para el estudio de asuntos específicos. Su número no podrá exceder la mitad de las comisiones ordinarias. El reglamento establece que cada diputado deberá integrar entre una y cinco comisiones, con excepción de los miembros de la Mesa Directiva.

Alianzas y grupos

Con las bancadas ya definidas, la disputa política en la Cámara de Diputados parece perfilarse entre un bloque de derecha y otro de oposición.

En el primero, Fuerza Popular —la bancada con mayor número de curules— aparece alineada con Renovación Popular, agrupación con la que comparte afinidades políticas. Los fujimoristas tendrán 41 diputados y los renovadores, 15. En conjunto, ambas fuerzas suman 56 legisladores, una cifra que podría resultar determinante en más de una votación.

Frente a ellos, el bloque opositor, integrado por Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras, también reúne 56 diputados. La bancada liderada por Roberto Sánchez contará con 32 escaños, a los que se suman los 10 de Ahora Nación y los 14 de Obras.

Ante este escenario de equilibrio, el Partido del Buen Gobierno, con 18 diputados, podría desempeñar un papel decisivo en la aprobación de diversos proyectos de ley en la Cámara Baja. No obstante, Delgado-Guembes consideró que la calidad de la representación política no depende de una sola agrupación, sino del comportamiento de sus integrantes.

"No creo que haya un único grupo del que dependa la corrección en el ejercicio de la representación. Lo mismo que cabría decirse de Buen Gobierno podría, equitativa y simétricamente, esperarse y decirse de cualquier otra agrupación política. En todas y cada una de ellas hay peruanos que pueden comportarse sensatamente para buscar el bien nacional, el bien común y la prosperidad y bienestar de nuestra república. No creo que sea necesario idealizar a ningún grupo ni tampoco anatematizar a los demás. Todos compitieron en busca de un mismo fin: mejorar la condición de nuestra patria para que todos vivamos mejor y avancemos hacia un destino común en el que nuestra vida tenga sentido", señaló.