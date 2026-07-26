Campo de Marte: la millonaria obra de la MML que mató 63 árboles y deja decenas en riesgo de colapsar

La Ley N.° 16979 protege el Campo de Marte como área verde desde 1968, pero una remodelación reciente ha causado daños significativos, con 63 árboles muertos y muchos más en deterioro. | Salvemos al Campo de Marte

La Ley N.° 16979 protege el Campo de Marte como área verde desde 1968, pero una remodelación reciente ha causado daños significativos, con 63 árboles muertos y muchos más en deterioro. | Salvemos al Campo de Marte

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Desde el 3 de mayo de 1968, el Campo de Marte está protegido por la Ley N.° 16979, que lo declaró área verde intangible. La norma establece que este espacio debe ser conservado y protegido para las futuras generaciones. Sin embargo, casi seis décadas después, esa protección parece haber quedado relegada frente a una obra de remodelación que ha dejado árboles muertos, raíces mutiladas y amplias zonas del parque deterioradas.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de Invermet, comenzó en octubre de 2025 y posteriormente fue paralizado. Durante meses, vecinos y especialistas denunciaron la falta de riego, la afectación de raíces y el deterioro del arbolado. Un inventario forestal elaborado luego de la paralización establece la dimensión del daño: de los 2.036 árboles identificados en el parque, 163 resultaron afectados y 63 murieron como consecuencia de la ejecución de la obra.

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Raíces mutiladas y árboles muertos

La ingeniera forestal Claudia Gutiérrez, integrante del colectivo que viene haciendo seguimiento al caso, explicó que los árboles afectados presentan diferentes niveles de deterioro. De acuerdo con la evaluación, 83 se encuentran en una situación de estrés hídrico severo y otros 80 ya no presentan actividad fisiológica aparente. De estos últimos, 63 habrían muerto como consecuencia directa de los trabajos.

"Les han cortado raíces y, encima, los han sometido a un periodo de estrés hídrico prolongado", explicó Gutiérrez. La especialista señaló que la pérdida no se limita al número de ejemplares. Los árboles muertos eran algunos de los más grandes del parque, por lo que cumplían una función fundamental dentro de la estructura del ecosistema urbano. "Se ha perdido de la estructura vertical a los árboles más importantes: los que más captura de carbono hacían, los que brindaban diferentes pisos para distintos hábitats de aves o animales urbanos", sostuvo.

El impacto también se refleja en la pérdida de sombra y en la calidad del aire. Un árbol adulto, por su tamaño y el desarrollo de su copa, puede brindar servicios ambientales que un plantón recién sembrado no está en capacidad de ofrecer. En Lima, donde la contaminación del aire constituye un problema permanente, la pérdida de árboles maduros representa un perjuicio para toda la población. "Al ser árboles tan grandes, con una copa tan frondosa, eran los que mayor cantidad de aire purificaban", señaló la ingeniera.

Décadas para recuperar lo perdido

La especialista advierte que los servicios ecosistémicos perdidos no podrán recuperarse en el corto plazo. Los árboles que fueron eliminados tardaron décadas en alcanzar el tamaño y la madurez que tenían antes de la obra. "Eso se recupera en décadas. Es grave lo que ha pasado", afirmó.

En las últimas semanas, Invermet ha planteado la compensación de 2.400 árboles. La cifra supera incluso el número total de ejemplares registrados en el Campo de Marte. Sin embargo, Gutiérrez advierte que plantar árboles no significa automáticamente restaurar el ecosistema perdido.

Según explicó, el cálculo de los 2.400 ejemplares se habría realizado utilizando el estándar internacional ANSI A300, que considera el diámetro del tronco a la altura del pecho y otros factores relacionados con los servicios ecosistémicos perdidos. El objetivo sería que, con el paso del tiempo, la cantidad de árboles plantados pueda compensar los servicios ambientales que dejaron de existir.

El problema es que no existe claridad sobre dónde serán plantados ni quién garantizará su supervivencia. Parte de los ejemplares podría ser instalada dentro del Campo de Marte y el resto en áreas verdes de Jesús María. No obstante, el parque ya estaría cerca de su capacidad de carga, es decir, de la cantidad de árboles que puede albergar de acuerdo con el espacio disponible. "Tampoco tenemos certeza de dónde ni quién va a ser responsable del monitoreo de la supervivencia", cuestionó Gutiérrez.

La ingeniera también advierte que no todos los árboles cumplen la misma función ni alcanzan el mismo desarrollo. Entre los ejemplares perdidos había eucaliptos, molles y casuarinas, mientras que los nuevos árboles serían principalmente molle costeño y molle serrano. "No solamente es plantar por plantar. Se necesita un proceso de restauración", enfatizó.

Una línea base elaborada después de gastar millones

Una de las principales críticas de los vecinos y especialistas es que la obra habría comenzado sin contar con un inventario forestal completo ni un estudio fitosanitario que permitiera conocer el estado de cada árbol antes de la intervención.

Gutiérrez sostiene que el proyecto manejó diferentes cifras sobre la cantidad de árboles existentes. Se mencionaron números de 1.800, 1.902 y 2.046 ejemplares. El inventario que finalmente determinó la cifra de 2.036 árboles se realizó después de la paralización de los trabajos ejecutados por la empresa concesionaria Disamart y tras los reclamos de vecinos y colectivos. "Después de que se han gastado 15 millones de soles, recién tienen la línea base para iniciar nuevamente el proyecto", cuestionó.

La falta de un diagnóstico previo habría impedido identificar con precisión qué árboles podían ser afectados por la construcción del cerco perimétrico, los canales de irrigación y las excavaciones. Según la especialista, justamente esas intervenciones ocasionaron algunos de los mayores daños al sistema radicular de los árboles.

Ahora, el proyecto deberá continuar bajo un nuevo expediente técnico para el saldo de obra y mediante la modalidad denominada fast track, que permite diseñar y construir de manera paralela. Para Gutiérrez, este proceso requiere una fiscalización estricta porque un nuevo error de diseño podría profundizar el daño. "Si hacen un expediente deficiente como el inicial, ya sabemos lo que va a pasar. El original estuvo mal y murieron 63 árboles", advirtió.

El riesgo continúa

Aunque se han ejecutado medidas de mitigación, como el riego, la mejora de los alcorques, la aplicación de materia orgánica y micorrizas, y la instalación de puntales en árboles con riesgo de caída, la especialista considera que el seguimiento debe mantenerse en todo el parque. El temor es que los 83 árboles con estrés hídrico severo continúen deteriorándose y que los nuevos plantones no sobrevivan si no cuentan con un plan de mantenimiento permanente.

La preocupación se suma a las denuncias realizadas previamente por vecinos, quienes alertaron que la interrupción del riego y el cierre del histórico canal Huática habrían agravado el deterioro del arbolado. En julio, una visita al parque permitió observar zonas áridas, árboles con raíces expuestas o mutiladas, ejemplares apuntalados y áreas completamente deterioradas.

Para Gutiérrez, la prioridad inmediata es evitar que mueran más árboles y garantizar que el nuevo expediente técnico no vuelva a afectar el componente forestal. "Lo urgente es que mantengan las actividades de mitigación y que haya mucha fiscalización y supervisión", sostuvo.

Los vecinos y el colectivo también exigen participar en la revisión del nuevo diseño, especialmente del cerco perimétrico y del canal de irrigación. La preocupación central es que la remodelación continúe sin respetar la condición de área verde intangible. "Tenemos que estar vigilantes y pisarle los talones a Invermet para revisar ese expediente de saldo de obra. Es lo que va a determinar las reglas del juego de ahora a diciembre", señaló Gutiérrez.

La obra valorizada en más de S/ 26 millones podrá volver a ejecutarse, pero el daño ambiental ya dejó una cuenta pendiente: 63 árboles muertos, decenas de ejemplares en riesgo y la pérdida de un patrimonio natural que, según los especialistas, no podrá recuperarse en años, sino en décadas.